看見市場 台青創業當寵物溝通師

「近年來養寵物的人愈來愈多，關注寵物需求的人也愈來愈多，在大陸，動物溝通是一片藍海。」台灣姑娘朱慧寧近日在福州受訪時說。

中新社報導，早先，朱慧寧是台灣網路直播主播。2016年，來自台北的她看中大陸的廣闊市場，又加上廈門離台灣很近，文化、習慣都很類似，「而且對台灣年輕人的包容度很高」，於是她選擇來福建廈門，從事傳媒方面工作。

2019年，朱慧寧在尋找新項目時發現，動物溝通在大陸市場鮮有人涉足，而台灣在二十年前就已關注這領域。於是她成立了一家專注動物溝通的公司，幫助飼主與寵物相處得更融洽。

來大陸之前，朱慧寧在台灣養過很多寵物，在與動物接觸過程中，探尋它們各種行為背後的原因，並加上心理學方面的學習，已然成為一個動物讀心師。

在朱慧寧看來，人需要心理疏導，動物也不例外，動物溝通正是在飼主和寵物之間建立溝通橋梁。

她舉例，寵物可能亂叫亂尿，或者突然間不吃東西…她可以幫助飼主更好地瞭解為什麼寵物會有這些行為。

朱慧寧表示，瞭解這些行為產生的可能原因後，不一定是讓動物做改變，而是讓飼主去做改變。她提到，在動物離世後，有些飼主會陷入憂鬱悲傷情緒走不出來，通過動物溝通，可以讓他們的心情得到舒緩。

2022年，朱慧寧團隊受邀出版「動物溝通 讓我更懂你」，總結動物溝通經驗，希望帶動更多人關注這領域。

目前，有超過500位來自北京、上海、新加坡等地的學員，向朱慧寧取經學習動物溝通課程。其中，有許多是寵物飼主，也有獸醫。

朱慧寧表示，透過和動物溝通，知道它在想什麼，飼主和動物雙方能夠收穫舒適感，幫養寵家庭開啟更美好的生活，這便是動物溝通師存在的意義。