中斷近3年 馬祖與福建黃岐小額貿易航線正式復航

福建福州黃岐半島與馬祖之間的小額貿易航線正式復航。據新華社報導，6日下午，滿載貨物的馬祖商船「承豐號」靠泊在黃岐對台小額貿易專用碼頭，標誌著中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航。

「承豐號」所載貨物重約5.8噸，主要為台企工廠零配件、輔料及生活用品，將運往福州、上海、深圳等地。

連江源本盛物流發展有限公司負責人楊孝旺介紹，目前黃岐對台小額貿易航線暫定一周兩至三航次，未來會根據往來貨物量情況適時調整班次。

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