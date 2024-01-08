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中斷近3年 馬祖與福建黃岐小額貿易航線正式復航
福建福州黃岐半島與馬祖之間的小額貿易航線正式復航。據新華社報導，6日下午，滿載貨物的馬祖商船「承豐號」靠泊在黃岐對台小額貿易專用碼頭，標誌著中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航。
「承豐號」所載貨物重約5.8噸，主要為台企工廠零配件、輔料及生活用品，將運往福州、上海、深圳等地。
連江源本盛物流發展有限公司負責人楊孝旺介紹，目前黃岐對台小額貿易航線暫定一周兩至三航次，未來會根據往來貨物量情況適時調整班次。
大陸自今年1月1日起，正式實施支持福建建設兩岸融合發展示範區10項新的出入境政策措施，優化往來閩台船舶進出港邊檢手續程序，推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續網上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。
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