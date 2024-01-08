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兩岸微流行／陸「企業綠碼」 分級工廠
大陸工信部近日印發通知，提出將面向綠色工廠試點推行「企業綠碼」，對綠色工廠綠色化水準進行量化分級評價和賦碼，直觀反映企業在所有綠色工廠及所屬行業中的位置。
根據工信部印發的「關於公布二○二三年度綠色製造名單及試點推行『企業綠碼』有關事項的通知」提出，綠色工廠按照自願原則申領「企業綠碼」，申領後可向其採購商、金融機構、有關政府部門等出示，證明自身綠色化發展水準。目前，「企業綠碼」僅面向已獲批的官方認定綠色工廠，且按照動態管理要求完成二○二三年度綠色績效數據報送的企業。
二○二三年度綠色製造名單，一四八八家綠色工廠、一○四家綠色工業園區、二○五家綠色供應鏈管理企業上榜；按二○二三年度動態管理要求，將前七批綠色製造名單的九家綠色工廠、三家綠色供應鏈管理企業移出綠色製造名單，四十六家單位變更名稱。
另據中新社引述亞洲開發銀行消息，該行近日與大陸財政部為七個「促進高質量綠色成長項目」簽署貸款協議，總額達十四點三億美元。
上述貸款所支持的項目涵蓋農業農村低碳發展、濕地和生物多樣性保護、江河流域的生態補償、可持續交通、可再生能源系統和節能型建築等。該行駐中國代表處首席代表薩法爾表示，項目以促進高質量綠色成長為核心，尤其重視適應和減緩氣候變化及環境保護，具有重要意義。
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