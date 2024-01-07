力壓特斯拉、保時捷！小米汽車前行李廂105公升 雷軍「1照片」展現大容量

小米董事長雷軍在個人微博中曬出了小米汽車SU7的前行李廂空間高達105公升，高於特斯拉Model S的89公升及保時捷Taycan的84公升。

雷軍並提出了一系列問題：你買純電車會關心：是否有前行李廂？這個前行李廂夠大嗎？還有，你打算用前行李廂裝什麼呢？他並貼出一張塞滿各種物件的小米汽車SU7前行李廂，展現小米汽車的大容量。

小米汽車SU7的前行李廂空間為105公升，可能是中國市場上最大的前行李廂空間。與之相比，特斯拉Model S的前行李廂空間為89公升，保時捷Taycan空間為84公升。由於純電動汽車沒有引擎發動機佔用空間的限制，目前許多純電動轎車都提供前行李廂作為額外的儲物空間。加上後行李廂的空間，純電動車的空間利用率和靈活性明顯高於傳統燃油車。

小米汽車SU7的外觀、規格、車機系統和智慧駕駛等核心特點已經全部公布，但售價一直是個謎。雷軍在與網友互動時表示，小米汽車的售價在人民幣50萬元以下沒有競爭對手。他還在小米汽車技術發表會上提到，小米汽車的售價不可能是9.9萬元，也不要再談論14.9萬元。關於最終的定價，目前還沒有最終決定，但雷軍表示價格可能會有些高，但是這個高是有合理依據的，而且在用戶體驗方面將超出大家的預期。

小米汽車SU7的前行李廂空間的寬敞設計為消費者提供了更多的儲物空間和靈活性，而其售價的懸念也讓人期待著小米汽車的正式上市。