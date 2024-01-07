中斷近三年…福建黃岐對台小額貿易航線復航 促兩岸融合發展

新華社7日報導，福建「黃岐—馬祖」對台小額貿易航線在6日下午復航。意味中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航，也標榜福建兩岸融合發展示範區相關措施具體落實。

近年來，大陸官方在兩岸交流上持續推動貨運直航、客運直航、對台小額貿易等「三條通道」。對台小額貿易指的是台灣民眾在大陸沿海指定口岸進行的貨物交易，而該貿易只能同大陸的對台小額貿易公司進行，每船每航次進出口限額各為10萬美元。大陸官方在1993年公布《對台灣地區小額貿易的管理辦法》。截至2007年，福建有對台小額貿易點23個，入境產品包括茶葉、香料、五金配件、設備零件等在閩台資企業的自用貨物。

報導指出，滿載貨物的馬祖商船「承豐號」緩緩靠泊在福建省連江縣黃岐對台小額貿易專用碼頭，該船所載貨物重約5.8噸，主要為台企工廠零配件、輔料及生活用品，將運往福州、上海、深圳等地。

承豐號船長曹子平首次通過黃岐對台小額貿易航線來到大陸，他稱「通關快速順利，這條航線往返僅需兩小時，半天內就能完成運輸任務」。

連江源本盛物流發展有限公司負責人楊孝旺表示，目前黃岐對台小額貿易航線暫定一周兩至三航次，未來會根據往來貨物量情況適時調整班次。

黃岐港自2008年重新啟動對台小額貿易以來，「黃岐—馬祖」航線憑借航程短、航線穩定等優勢，成為台商自用急用物品運輸的重要途徑。截至目前共往返貨輪3549航次，進口貿易量4.4萬噸。

大陸海關在支持福建建設兩岸融合發展示範區下推出「出入境政策十條措施」，並於1日正式實施，其中提及要進一步優化往來閩台船舶進出港邊檢手續程序，推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續網上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。在該措施下，通關手續耗時或將縮短。

自疫情解封，加上福建兩岸融合示範區方針的推出，去年九月陸續有對台貿易航線重啟訊息，比如大陸對台漁貨小額貿易免稅航線在九月陸續開啟，裝載台灣魷魚、子午魚等與漁產品駛進福建南安石井港。