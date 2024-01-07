快訊

明晨恐跌破10度低溫！北部先轉雨周三起再冷一波 大選日天氣出爐

赴日出關7分鐘後就發生撞機...TVBS記者傻眼直衝觀景台

主持人喊已破12萬人！國民黨星期天高雄造勢 侯友宜進場10分鐘受民眾熱情簇擁

中斷近三年…福建黃岐對台小額貿易航線復航 促兩岸融合發展

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
福建「黃岐—馬祖」對台小額貿易航線在6日下午復航。意味中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航。圖取自中新社
福建「黃岐—馬祖」對台小額貿易航線在6日下午復航。意味中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航。圖取自中新社

新華社7日報導，福建「黃岐—馬祖」對台小額貿易航線在6日下午復航。意味中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航，也標榜福建兩岸融合發展示範區相關措施具體落實。

近年來，大陸官方在兩岸交流上持續推動貨運直航、客運直航、對台小額貿易等「三條通道」。對台小額貿易指的是台灣民眾在大陸沿海指定口岸進行的貨物交易，而該貿易只能同大陸的對台小額貿易公司進行，每船每航次進出口限額各為10萬美元。大陸官方在1993年公布《對台灣地區小額貿易的管理辦法》。截至2007年，福建有對台小額貿易點23個，入境產品包括茶葉、香料、五金配件、設備零件等在閩台資企業的自用貨物。

報導指出，滿載貨物的馬祖商船「承豐號」緩緩靠泊在福建省連江縣黃岐對台小額貿易專用碼頭，該船所載貨物重約5.8噸，主要為台企工廠零配件、輔料及生活用品，將運往福州、上海、深圳等地。

承豐號船長曹子平首次通過黃岐對台小額貿易航線來到大陸，他稱「通關快速順利，這條航線往返僅需兩小時，半天內就能完成運輸任務」。

連江源本盛物流發展有限公司負責人楊孝旺表示，目前黃岐對台小額貿易航線暫定一周兩至三航次，未來會根據往來貨物量情況適時調整班次。

黃岐港自2008年重新啟動對台小額貿易以來，「黃岐—馬祖」航線憑借航程短、航線穩定等優勢，成為台商自用急用物品運輸的重要途徑。截至目前共往返貨輪3549航次，進口貿易量4.4萬噸。

大陸海關在支持福建建設兩岸融合發展示範區下推出「出入境政策十條措施」，並於1日正式實施，其中提及要進一步優化往來閩台船舶進出港邊檢手續程序，推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續網上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。在該措施下，通關手續耗時或將縮短。

自疫情解封，加上福建兩岸融合示範區方針的推出，去年九月陸續有對台貿易航線重啟訊息，比如大陸對台漁貨小額貿易免稅航線在九月陸續開啟，裝載台灣魷魚、子午魚等與漁產品駛進福建南安石井港。

航線 福建 馬祖 物流 碼頭

延伸閱讀

陸國安部警告航空迷 小心淪為「竊密志願者」

陸外匯存底連兩月走升 創2021年12月底以來新高

大陸龍年生肖郵票開賣！郵票迷通宵排隊瘋搶

拿下頭城、福建龍海搶孤冠軍 曾上泰曝龍海更難：幾近豪賭的一翻而上

相關新聞

混合辦公明上路！ Nike大中華區：每周五可選擇居家辦公

隨著新年開始一周，美國知名運動品牌耐吉（Nike）大中華區的辦公室新政也將開始實行。2023年10月時，Nike大中華區...

陸外匯存底連兩月走升 創2021年12月底以來新高

大陸外匯存底連續兩個月走升。大陸國家外匯管理局7日公布的最新數據顯示，截至2023年12月底，大陸外匯存底達3兆2,38...

促兩岸融合發展 福建黃岐對台小額貿易航線復航

新華社7日報導，福建「黃岐—馬祖」對台小額貿易航線在6日下午復航。意味中斷近三年的黃岐對台小額貿易航線正式復航，也標榜福...

籲以「擠牙膏」方式擴張 陸學者：財政政策勿搬用老思路、老套路、老做法

大陸近來經濟復甦持續不振。對此，中國社會科學院學部委員、前副院長高培勇6日出席一場活動時表示，2024年財政政策要以「擠...

較標價炒高逾1.1倍！發售量少於「兔茅」 龍年茅台每瓶炒至2.39萬元

農曆新年將近，這也讓「龍年」有關產品在市場掀起討論。大陸知名酒商貴州茅台6日傍晚正式開放申購旗下「甲辰龍年貴州茅台酒」，...

較11月上升662億美元…陸外匯儲備3.2兆美元 連續14個月增持黃金

中國官方今天公布，截至2023年12月末外匯儲備規模為3兆2380億美元，月增美元662億；另中國連續14個月增持黃金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。