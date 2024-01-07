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混合辦公明上路！ Nike大中華區：每周五可選擇居家辦公

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
Nike大中華推辦公室新規定，1月8日起推出全新混合工作模式，每周五可選擇居家辦公。（路透）
Nike大中華推辦公室新規定，1月8日起推出全新混合工作模式，每周五可選擇居家辦公。（路透）

隨著新年開始一周，美國知名運動品牌耐吉（Nike）大中華區的辦公室新政也將開始實行。2023年10月時，Nike大中華區發出內部信宣布，該公司要推出全新混合工作模式。而在此新模式下，辦公室員工可每周在公司工作四天（每周一至周四），而周五時可選擇在家辦公。Nike大中華區此項新規將於1月8日起正式上路。

耐吉大中華區在去年10月曾被陸媒《證券時報》指出，Nike全球執行長唐若修在當時發出一封內部信宣布，將實施新的混合工作模式，要求員工每周在公司工作四天，時間為周一至周四，並提到將於2024年1月8日正式執行。不過，該新規定範圍僅限於辦公室的員工，每周的工作日一樣是五天，僅一天是在家工作

然而，相關消息一出，當時在大陸網上被解讀成即辦公室員工「上四休三」，以為Nike員工可以周休三日。對此。Nike大中華區隨後立即澄清，混合工作模式是指辦公室員工周五可以在家辦公，而非網上所傳的「做四休三」。Nike大中華區相關負責人回應，「我們一直以來，辦公室員工執行的是每周五天工作制。新的混合工作模式是指辦公室員工周一至周四需在辦公室辦公，周五可選擇居家辦公。」

據了解，這是Nike在全球範圍內進行的一項試點項目，旨在探索未來的工作方式和環境，並有助於吸引更多優秀員工到Nike工作。Nike認為，在疫後新常態下，員工需要更多彈性和自主性，來適應不斷變化的市場和顧客需求。Nike希望從施行混合工作模式上，能使員工平衡工作和生活，激發員工的潛能和創新力，同時保持與同事和客戶的緊密聯繫。

NIKE於近日公布2024年度上半年（2023年6月1日至11月30日）財報，其中，營收為263.27億美元，年增1%，淨利為30.28億美元，年增8%，基本EPS（每股淨利）為1.99美元，高於上年度同期的EPS 1.79美元。此外，若以NIKE品牌2024年度上半年的營收252.25億美元年增2%來看，其中，大中華地區為35.98億美元，年增4%。

在家工作 品牌 美國 Nike

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