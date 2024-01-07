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大陸龍年生肖郵票開賣！郵票迷通宵排隊瘋搶

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸不少郵迷早早就到郵局排隊等候購買龍年生肖郵票，有人甚至通宵排隊近30個小時。（圖／取自新民晚報）
大陸不少郵迷早早就到郵局排隊等候購買龍年生肖郵票，有人甚至通宵排隊近30個小時。（圖／取自新民晚報）

隨著農曆新年即將到來，中國郵政5日正式發行《甲辰年》特種郵票，郵票一套兩枚，圖案分別為「天龍行健」與「辰龍獻瑞」，大陸不少郵票迷開賣當天早早就去郵局門外排隊等候，有的人甚至前一晚就開始排隊。

綜合陸媒報導，對大陸郵票迷來說，每年這個時候都有一場期盼已久的盛宴展開，即生肖特種郵票開賣。與往年相比，大陸廣大郵迷們對於龍年郵票的熱情更為高漲，前一天凌晨4時不少郵局就已經排起長長的隊伍。

杭州一郵專賣店，排在隊伍最前方的集郵愛好者鄭先生表示，為了購買到這套郵票，他已經排隊快30個小時。「昨天（4日）凌晨4時左右開始排隊，昨天白天排了整整一天，一直到今天早上買到。」

他稱，每年的生肖郵票絕對不能錯過。而為了購買這套郵票，「我帶釣魚用的折疊凳，吃的喝的也有，蛋糕、花生都帶。只有經過自己努力買到的郵票，才是最香的」。

在河北省衡水市火車站郵政支局一名80歲資深郵迷路先生則說，他集郵已50多年，國家郵政發行的每套郵票他都會搶先購買。「一是為了交友，二是為了收藏。」

中國郵政《甲辰年》特種郵票全套面額為人民幣2.40元。浙江省湖州市長興縣郵政分公司集郵文傳部經理周拉丹表示，一套兩枚不同圖案的郵票，名稱分別為「天龍行健」和「辰龍獻瑞」。截至6日，已賣70%左右，剩下30%，還有線上顧客的預購。

據了解，此套郵票由大陸知名郵票設計師王虎鳴設計，票面繼續傳承生肖系列郵票的整體風格，畫面簡潔，色彩喜慶吉祥，寓意祥瑞美好。

其中，「天龍行健」為九爪金龍形象，源自北京故宮九龍壁上的造型；「辰龍獻瑞」則取材傳統吉祥紋樣「祥龍拱璧」。兩枚郵票皆以紅、金、黑經典三色呈現。

消息指出，該套郵票除在大陸全國指定郵政網點、集郵網廳、中國郵政手機用戶端等管道出售，中國郵政今年還攜手港、澳郵政部門首次共同印製的生肖同題材郵票小全張，於5日同步發行。

中國郵政正式發行的《甲辰年》特種郵票，吸引不少人排隊搶購。（圖／取自中國郵政官方微博）
中國郵政正式發行的《甲辰年》特種郵票，吸引不少人排隊搶購。（圖／取自中國郵政官方微博）
中國郵政發行的《甲辰年》特種郵票一套兩枚，圖案分別為「天龍行健」與「辰龍獻瑞」。（圖／取自中國郵政官方微博）
中國郵政發行的《甲辰年》特種郵票一套兩枚，圖案分別為「天龍行健」與「辰龍獻瑞」。（圖／取自中國郵政官方微博）

中國郵政 生肖 北京故宮

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