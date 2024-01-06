快訊

柯文哲台中造勢維安升級 查獲一男攜鎮暴槍、辣椒噴霧

學生暴力偏差行為一年上看萬件 就學、安置陷兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悄悄在官網上線 輝達公布大陸特供版晶片RTX 5880 Ada

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
輝達（NVIDIA）日前悄悄在官網上線特供中國大陸市場的RTX 5880 Ada晶片。圖／網路照片
輝達（NVIDIA）日前悄悄在官網上線特供中國大陸市場的RTX 5880 Ada晶片。圖／網路照片

《鈦媒體》6日消息指出，晶片巨頭輝達（NVIDIA）日前悄悄在官網上線特供中國大陸市場的RTX 5880 Ada晶片，主要面向消費級和AI訓推等專業領域應用的晶片產品。

報導稱，相比旗艦級RTX 6000晶片，輝達RTX 5880在性能方面大幅降級，採用閹割的AD102 GPU，擁有14080 CUDA 核心，比RTX 6000的18176個CUDA核心數量減少22%，單精確度浮點性能降低24%左右，整體性能減少接近1/4，實際表現或接近次旗艦性能的RTX 5000。

2022年底，輝達正式推出傳聞已久、減量不減價的「中國特供版」消費級旗艦顯示卡——RTX 4090 D，AI性能大降10％。

據鈦媒體報導，截至目前，大陸國內已經有部分伺服器代理商拿到4090D樣品和測試版顯示卡。

輝達 晶片

延伸閱讀

中緬副外長磋商：共同維護邊境和平穩定、打擊電詐

美國馬口鐵產品調查 對大陸祭高額反傾銷、反補貼關稅

保五可能落空 聯合國：大陸今年GDP僅增4.7%

耕興去年業績寫次高 達48.3億元

相關新聞

陸前統計局長：大城市住房、汽車、煙火消費限制應消除

大陸政協經濟委員會副主任、中國國際經濟交流中心副理事長、前國家統計局局長寧吉喆6日表示，大城市、特大城市和超大城市現在仍...

美國馬口鐵產品調查 對大陸祭高額反傾銷、反補貼關稅

美國商務部5日表示，調查發現從加拿大、中國大陸、德國與南韓進口的食品罐頭薄金屬（鍍錫鋼板，tin mill，俗稱馬口鐵）...

悄悄在官網上線 輝達公布大陸特供版晶片RTX 5880 Ada

《鈦媒體》6日消息指出，晶片巨頭輝達（NVIDIA）日前悄悄在官網上線特供中國大陸市場的RTX 5880 Ada晶片，主...

深圳零售業協會滿意度調查：赴深圳消費 港人滿意率97%

﻿由深圳市零售商業行業協會與深圳市萬人市場調查股份有限公司合作開展的「深港兩地消費滿意度調查」報告5日發布，港人消費者對...

香江觀察／港府停賣地 樓市陷極大警號

支撐香港的，一是金融，一是地產。在被內地民間嘲弄為「國際金融中心遺址」後，香港有今年「重振金融業」的呼聲，誰料地產業也開...

陸ECFA從石化出拳早經盤算 台喊「走進世界」策略在哪？

總統大選之前，中國大陸拋出ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）終止議題，蔡政府忙著宣導ECFA對台灣貿易影響有多小、台灣應該走進世界、必要時輔導產業轉型，但是不是應該先解構大陸在這一記ECFA出拳背後的策略？大陸這一拳不只是政治意義，很顯然，也是意在警示台灣總統繼任者，如果繼續忽視兩岸經貿問題，後面出手可就沒這麼輕了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。