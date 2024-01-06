悄悄在官網上線 輝達公布大陸特供版晶片RTX 5880 Ada

《鈦媒體》6日消息指出，晶片巨頭輝達（NVIDIA）日前悄悄在官網上線特供中國大陸市場的RTX 5880 Ada晶片，主要面向消費級和AI訓推等專業領域應用的晶片產品。

報導稱，相比旗艦級RTX 6000晶片，輝達RTX 5880在性能方面大幅降級，採用閹割的AD102 GPU，擁有14080 CUDA 核心，比RTX 6000的18176個CUDA核心數量減少22%，單精確度浮點性能降低24%左右，整體性能減少接近1/4，實際表現或接近次旗艦性能的RTX 5000。

2022年底，輝達正式推出傳聞已久、減量不減價的「中國特供版」消費級旗艦顯示卡——RTX 4090 D，AI性能大降10％。

據鈦媒體報導，截至目前，大陸國內已經有部分伺服器代理商拿到4090D樣品和測試版顯示卡。