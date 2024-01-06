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陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」上線運行

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時正式上線運作。（取自中國科學報）
大陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時正式上線運作。（取自中國科學報）

大陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時在本源量子運算科技正式上線運作，這台量子電腦搭載72位元自主超導量子晶片「悟空芯」，是目前大陸最先進的可程式、可交付超導量子電腦。不過，研究團隊成員坦言，當前大陸的水準與與世界量子計算強國間「尚有不小差距」。

綜合央視、中國科學報報導，安徽省量子計算工程研究中心副主任孔偉成表示，「本源悟空」匹配了本源第三代量子計算測控系統「本源天機」，在大陸國內首次真正落地了量子晶片的批量自動化測試，量子計算機的整機運作效率提升了數十倍。

此次發布的大陸第三代72位元超導量子電腦取名為「悟空」，寓意如神話人物孫悟空般「72變」。

量子運算晶片安徽省重點實驗室副主任賈志龍指出，「悟空」搭載的72位元超導量子晶片「悟空芯」在大陸首條量子晶片生產線上製造，共有198個量子比特，其中包含72個工作量子位元和126個耦合器量子位元。

超導量子電腦是基於超導電路量子晶片的量子電腦。國際上，IBM與Google量子電腦均採用超導技術路線。

不過，大陸第三代可交付超導量子電腦科研團隊主要負責人、中國科學院量子資訊重點實驗室副主任郭國平坦言，大陸可交付自主超導量子電腦與世界量子計算強國間「尚有不小差距」。

據了解，本源量子第一代、第二代超導量子電腦均已交付大陸用戶使用。本源量子擁有大陸首條量子晶片生產線、大陸首款量子電腦作業系統、大陸首個量子運算測控系統。本源量子計算專利數排名大陸第一、全球第六。

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