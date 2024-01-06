復甦受阻 聯合國估陸經濟成長放緩

聯合國經濟和社會事務部四日發布「二○二四年世界經濟形勢與展望」報告指出，中國大陸經濟復甦面臨阻力，估計二○二三年經濟增長百分之五點三，有所回升，但由於房地產業疲弱、外需減少及貿易形勢緊張，二○二四年經濟增長可能放緩至百分之四點七。

這份最新的聯合國經濟旗艦報告預測，二○二四年全球經濟增長率將從二○二三年的百分之二點七放緩至百分之二點四。

經濟通通訊社報導，報告顯示，二○二四年通貨膨脹呈下降趨勢，但勞動力市場復甦仍不均衡。預計全球通膨率將進一步下降，估計從去年的百分之五點七降至今年的百分之三點九。但許多國家的物價壓力仍然較大，地緣政治衝突進一步升級，有可能導致通膨再次上升。

針對大陸經濟方面，國際評級機構惠譽此前報告預計，大陸今年經濟增速將放緩至百分之四點六。惠譽認為，大陸可能會更多地使用財政政策，以限制經濟下行風險，但同時可能會導致財政赤字擴大，債務比率進一步上行。

澎湃新聞報導，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）近期預測去年大陸經濟增長率為百分之五點二，二○二四年、二○二五年為百分之四點七、百分之四點二。可以看出，今年大陸經濟其實比去年難度更大。他認為，當前大陸經濟最重要的問題還是內需不足。

美國之音報導，根據富國銀行經濟學家的計算，大陸經濟在二○二三、二○二四和二○二五年的成長率分別為百分之五點二、百分之四點五和百分之四點三。

分析指出，大陸在二○二四年仍面對種種嚴重問題，特別是總人口及勞動力減少、房地產危機、通貨緊縮、企業部門債務增加以及消費者需求疲軟等。

香港電台報導，瑞銀高級中國經濟學家張寧近日表示，今年大陸經濟最大的風險仍是房地產問題，若房價和銷售規模「穩不住」，則不排除ＧＤＰ增長落至百分之四以下。