華為擎雲L540筆電處理器採台積電5奈米製程 推翻中芯晶片突破猜測

華為近期再度推出了最新筆記型電腦「擎雲 L540」，TechInsights 經彭博委託對擎雲 L540 進行拆解後發現，該筆電搭載的是台積電在2020年生產的5奈米晶片，時間點大約落在美國切斷台積電等晶片大廠向華為供貨。這項發現打破了華為合作夥伴中芯國際，在晶片生產技術上取得重大突破的傳言。

華為的一舉一動現在都受到了市場大力關注，因為該公司2023年8月，發表搭載中芯7奈米處理器的智慧手機Mate 60系列，在全球引發轟動。加拿大研究機構為彭博進行拆解後發現，Meta 60 Pro 的晶片僅落後最先進技術5年。

當時消息披露後，讓大陸科技界大力歡騰，且市場上不斷流傳美國制裁無效的說法。

在最新的拆解行動中，TechInsights 發現一款由台積電5奈米工藝製程打造的麒麟9006C處理器，該處理器是在2020年第3季左右進行組裝和封裝。產業專家先前因此推測，中芯在規避美方制裁方面可能已取得進展。

儘管華為早在2019年就被列入美國實體清單，華為在美國制裁令生效前大量採購，一直到2020年，台積電才停止接受華為訂單，遵循美國的貿易限制。

在這之後，華為投入數十億美元於晶片研究，並積極囤積庫存，同時建立國內供應商和製造合作夥伴網路，並獲得大陸政府的部分支持。