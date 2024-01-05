報告：中歐人工智慧科研合作超過中美

德國之聲（DW）4日報導，奧地利社會創新中心（ZSI）執行的研究顯示，中歐去年在人工智慧領域合作發表的論文數量超過中美，並說這可能與中美地緣政治緊張有關。

報告指出，總體而論，中美在人工智慧領域的合作論文總數量7萬5000仍超過中歐的5萬7000，但去年中歐的合作論文數量已超越中美，而且中歐在學術論文的合作持續攀升，中美則漸減。

中歐2011年至2022年在人工智慧領域的合作，每年發表學術論文的數量從822增至9500，增加逾10倍。

從歐盟各國的情況來看，英國與中國的合作最多，所有與人工智慧相關的中歐合作論文中，44％至少有一位英國作者，德國作者的比例為15％，之後是法國、義大利、荷蘭和西班牙。

而在人工智慧領域的論文合作中，發表數量最多的前25家歐洲機構僅6家是非英國，其中之一是德國的慕尼黑工業大學。

在中國方面，中國科學院與歐洲合作的人工智慧領域論文數量最多達4632份，其次是清華大學1936份，報告指出，中國科學院扮演如此重要的角色，似乎也顯示歐洲與中國在學術體制上的差異。

ZSI報告的作者布魯格納（Philipp Brugner）表示，中美之間學術論文合作下降的趨勢，可能與兩國地緣政治緊張局勢有關係。

他說，中國可能因此加強與歐洲的合作，因為歐洲相對而言在學術合作上更開放，但他也提醒，歐洲今後也需注意避免學術合作被濫用，像是研究結果用於監控或軍事目的。

報導指出，德國對於與中國的科學研究合作日益謹慎，據德國教育與研究部官網，儘管德中之間在科學研究與教育方面有多年的夥伴關係，但同時中國也日益成為競爭者和體制對手。