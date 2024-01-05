服務業PMI 連二月擴張

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
反映中小企經營狀況為主的財新服務業PMI，去年12月升至52.9，比11月上升1.4個百分點。記者陳政錄／攝影
反映中小企經營狀況為主的財新服務業PMI，去年12月升至52.9，比11月上升1.4個百分點。記者陳政錄／攝影

反映中小企經營狀況為主的財新服務業PMI，去年12月升至52.9，比11月上升1.4個百分點，連續兩個月擴張，並創近五個月最高，優過市場預期。

財新網報導，先前公布的12月財新中國製造業PMI微升0.1個百分點至50.8，連續兩個月位於擴張區間；兩大行業PMI同時攀升，帶動12月財新中國綜合PMI升至52.6，創去年6月以來新高，反映企業生產經營活動總量增長，製造業與服務業產出皆出現更強勁擴張。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，12月製造業和服務業供需均有擴張，也要看到當前大陸內外部需求仍然不足，經濟回升基礎仍需鞏固，尤其是居民和企業預期偏弱，就業市場承壓。

王喆認為，大陸中央提出未來政策取向應堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策。展望新的一年，王喆認為，財政政策和貨幣政策尚有空間，穩就業政策力道還需進一步加強，更加突出就業優先導向，緩解就業市場壓力，切實改善民生，培育市場主體長久信心。

PMI

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