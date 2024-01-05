中小銀行金融困境加劇

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

路透引述消息人士稱，大陸最大的兩家國有銀行和一家領先的股份制銀行過去幾個月加強審查小型銀行，以辨別資產品質較差且違約風險較高的銀行，同時收緊銀行間拆借標準，以遏制房地產債務危機惡化逐步蔓延成信貸風險。外界認為，這或加劇中小型銀行金融困境。

報導指出，兩位消息人士表示，兩家國有銀行已決定降低銀行間拆借限額，並縮短被視為高風險小型銀行到期期限。另外，有一家股份制銀行已收緊向小型銀行放款標準，包括停止購買總資產低於400億美元的小型銀行發行的債券。

大型國有銀行的消息人士透露，該行在審查後，認為部分具風險的小型銀行主要位於大陸東北部、內蒙古及河南省等負債較高地區。

據了解，大陸國有銀行與城商行、農商行等中小銀行業務往來較為頻繁，部分機構每年會對中小銀行進行例行性的風險摸排。也因中小型銀行其他融資管道較少，現大型銀行對中小型銀行採取謹慎態度，這讓中小型銀行處境更艱困。

部分數據顯示，中小銀行壓力漸升。作為小型銀行融資工具的可轉讓存款證（NCD）近月債務供應量大，導致相關利率續升。天風證券研究報告指出，去年12月中，中小農商行銷售的一年期同業存單利率達2.84%，創8月以來最高水平。

此外，上海商業票據交易所資料顯示，去年有十家中小型銀行在6個月內至少有三次商業票據違約。人行去年12月發布《2023年中國金融穩定報告》中提及，截至去年第2季，大陸中小銀行數量為3,968家，監管評級為「紅區」的有337家，較上年同期稍降，但是相關資產規模及占比均上升。

風險 資產 債務危機

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