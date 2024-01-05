陸25家央企合力推核融合

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸核融合應用出現新的發展。央企中核集團近日宣布聯合多家單位與高校成立「可控核聚變創新聯合體成立」，並成立了「中國聚變能源有限公司」，也宣告第一批未來能源關鍵技術攻關任務正式發布。

據中核集團官網消息，12月29日可控核聚變未來產業推進會在成都召開，由25家央企、科研院所、高校等組成的「可控核聚變創新聯合體」正式成立。

這次會議指出，可控核聚變作為能源問題理想解決方案，要牢牢把握培育未來能源產業的關鍵環節。

此前，中核集團自行研製的可控核聚變技術，最受關注的是「中國環流三號」，中國環流三號2020年建成並首次放電，是大陸目前設計參數最高、規模最大的核聚變（核融合）裝置。

2023年8月，中國環流三號成功實現100萬安培等離子體電流下的高約束運行模式，突破等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等技術難題。

日前官方宣布中國環流三號裝置繼續開展高性能等離子體物理研究，並正式與國際熱核聚變實驗堆ITER總部簽署協議，宣布中國環流三號向全球開放。

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