陸企削減出差費 不准坐商務艙

彭博報導，大陸機構統計卅八個大城市上季企業薪酬過萬（人民幣，下同）數據比去年下降百分之一點三，降幅為二○一六年有統計以來最大。受此影響，多個企業都已縮減員工出差開支。

報導指，去年四季度大陸大城市企業的薪酬已是連續三季下降，也是自二○一六年最嚴重、持續最長的下降。一線城市方面，北京企業薪酬較去年同期下降百分之二點七，連續四季萎縮；廣州的薪酬更是大幅下降百分之四點五。就業市場黯淡意味著居民可能會削減支出，令新一年通貨緊縮風險不斷加大。

報導稱，這對大陸房地產市場來說也是一個壞兆頭，房地產市場正在延續史上最嚴重的衰退。由於收入前景不確定，家庭可能會繼續延遲買房並避免申請抵押貸款。

受收入大減影響，大陸各企業正縮減出差津貼降低經營成本，規定員工不得乘坐商務艙或預訂昂貴的酒店。例如銀行業人士表示，包括興業銀行在內的部分銀行分行高層、國內部門負責人已收到通知，出差時應盡可能預訂火車上最便宜的座位，避免搭乘國內和國際航班的商務艙。到大城市出差的住宿預算，每日比以往至少下調百分之十。民生銀行、中信銀行等相關人士亦證實，該行內部推出收緊出差支出的規定。