外資加速撤離大陸 加碼東南亞

受經濟復甦不振、地緣政治局勢緊張等不利因素影響，外資加緊脫離大陸，使去年大陸及香港股市表現慘淡，全球排名吊車尾。外媒指出，去年十二月全球多頭基金加速撤出陸港股，創下去年最快撤資速度。與此同時，東南亞國家企業上市融資活躍，成為國際大投行青睞新熱點。

美國之音引述路透報導，美國投行摩根士丹利（大摩）報告指出，全球多頭基金去年十二月大舉拋售陸港股，淨值總計卅八億美元，拋售速度之快堪稱「二○二三年最糟糕的一個月」，也是有紀錄以來第三大單月流出量。

大摩分析師研判，促發這次資金外流有兩個因素，有廿億美元是基金投資者的贖回操作，其餘部分則是基金經理人執行「再平衡」，減少大陸投資占比，移到其他更具成長性的市場。

從大摩的數據來看，去年騰訊、阿里巴巴、茅台和網易成為主要增持標的，而京東、百盛中國、友邦保險則面臨最嚴重拋售。

儘管大陸當局為加強經濟復甦力度，近月推出一系列刺激措施，但分析師普遍認為，這仍不足以恢復市場信心。不過，瑞銀經紀團隊分析，在去年最後幾周，對沖基金大量買進大陸股票，原因在於押注官方可能會有超預期的刺激措施，為此積極逢低買入。

大陸經濟低迷更連帶影響亞洲資本流動發生重大變化，呈現大陸溫度下降，東南亞國家正在上升。

報導引述日經亞洲消息指，包括摩根大通、花旗等在內的國際大投行，去年在東南亞國家收取的股票和債券發行諮詢費總計八點九二億美元，超過了從中國獲取的八點五四億美元。這是二○○八年以來的第一次。

日經亞洲分析，這項變化的原因與印尼、印度的公開募股（ＩＰＯ）市場相當火熱，而陸企上市美國的需求下降很多有關。報導提到，北京監管當局正採取更嚴厲的措施，以保護國家安全為由限制本國企業到海外上市。

為避免負面消息衝擊人心，大陸全國宣傳部長會議三日在北京召開，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話強調，要圍繞增強信心、凝聚共識構築主流輿論新態勢，持續加強正面宣傳和輿論引導，要「唱響中國經濟光明論」。此前，大陸社群媒體微博上個月發布通知，要求網紅不要發表唱衰經濟的言論，大陸國安部更刊文，將唱衰經濟提升為國安問題。