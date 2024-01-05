洋山港貨櫃吞吐量創新高

上海洋山港海事局表示，去年集裝箱（貨櫃）吞吐量突破2500萬標準箱，同比增長4.6%，在上海港集裝箱年吞吐量4900萬標準箱中占比升至51%，創下新的歷史紀錄。

中新社報導，洋山港海事局統計數據顯示，2023年，洋山深水港安全進出國際航行集裝箱船舶8767艘次，同比增長4.2%，其中裝載能力達18000標準箱及以上的超大型集裝箱船舶進出1568艘次，同比增長18.6%，安全進出內支線集裝箱船舶14457艘次，同比增長20.8%。

洋山港海事局表示，水上船舶交通流量持續攀升推動著港口的蓬勃發展，同時水上交通形勢也隨之變得更加複雜，對港口通航能力提出了更高的要求，洋山港海事局推出的「四雙」（雙向通航、雙檔靠泊、雙套泊作業、雙窗口離泊）服務舉措，有效解決洋山港發展過程中通航能力方面的瓶頸問題。

上海航運樞紐港地位不斷鞏固，上海港2023年集裝箱吞吐量突破4900萬標準箱大關，連續14年蟬聯全球第一。此外，上海港集裝箱航線覆蓋全球200多個國家和地區的700多個港口，每周班輪進出超過320個班次，航運服務能級持續提升。