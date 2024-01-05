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省錢拚經濟 陸財長：集中財力辦大事

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸財長藍佛安表示，2024年財政政策是「積極的財政政策適度加力、提質增效」。圖／取自大陸財政部官網
大陸財長藍佛安表示，2024年財政政策是「積極的財政政策適度加力、提質增效」。圖／取自大陸財政部官網

大陸官媒「人民日報」昨天刊出大陸財政部長藍佛安問答指出，今年大陸財政政策要「適度加力」，加強財政資源統籌，組合使用專項債、國債以及稅費優惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多種工具，適度擴大財政支出規模。

藍佛安表示，將圍繞民眾消費升級方向，進一步研究鼓勵和引導消費的財稅政策。意味大陸財政仍有空間，但需精準利用。同時，加大財政科技投入，進一步調整優化使用方向，向基礎研究、應用基礎研究、國家戰略科技任務聚焦。

藍佛安還提到積極財政政策要「提質增效」，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化。該省則省，「集中財力辦大事」、「小錢小氣、大錢大方」，並把績效理念深度融入預算管理，提高財政資源配置與資金使用效率。

他表示，「我們現在面臨的困難和挑戰，都是前進中的問題、發展中的煩惱」，只要「心往一處想、勁往一處使，就一定能夠繼續爬坡過坎、攻堅克難」。

績效 攻堅

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