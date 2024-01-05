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頂級郵輪重返陸 外企加大投資

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大船啟航 大陸首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」1月1日開啟商業首航。圖為當日「愛達．魔都號」停靠在上海吳淞口國際郵輪港。（新華社）
大船啟航 大陸首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」1月1日開啟商業首航。圖為當日「愛達．魔都號」停靠在上海吳淞口國際郵輪港。（新華社）

在順利完成兩個試運營航次後，中國首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」1月1日自上海吳淞口國際郵輪港正式開啟7天6晚到訪韓國濟州、日本福岡和長崎等地的商業首航之旅。與此同時，國際頂級郵輪企業也紛紛宣布重返中國市場。

中新社報導，「愛達．魔都號」總噸位13.55萬噸，全長323.6米，型寬37.2米，全船共有20層甲板，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5246名賓客。

「愛達．魔都號」滿載賓客開啟商業首航之際，國際重量級郵輪紛紛返回中國。2024年4月，全球最大郵輪品牌皇家加勒比國際遊輪旗下超大豪華郵輪「海洋光譜號」將回歸上海。「海洋光譜號」五月初將開啟從上海出發的4晚5天至7晚8天前往周邊國家的郵輪度假航線，目的地涵蓋東京、橫濱、大阪、神戶、福岡等東北亞最熱門的旅遊勝地。

皇家加勒比集團高級副總裁、亞洲區主席劉淄楠預測，2024年中國郵輪市場總規模能够恢復至2019年的七成；2025年，整體水平將完全恢復至2019年水平。

跨國郵輪公司維京遊輪創始人兼董事會主席托爾斯泰．哈根也對中國郵輪市場的信心與期待。他說，現在是加大投資、開拓中國市場的關鍵時刻。他透露，2024年，維京遊輪將投入共4艘河輪服務中國市場。預計到2028年，服務中國市場的船隊將擴大至12艘。

上海國際郵輪經濟研究中心副主任、上海工程技術大學管理學院教授邱羚表示，郵輪經濟產業鏈長、帶動性強、溢出範圍廣，對推動擴大內需、釋放消費潛力、培育發展動能、促進國內國際雙循環良性互動具有重要意義。

目前，上海是唯一實現郵輪全產業鏈覆蓋的城市，已成為中國郵輪經濟發展的鮮明樣板。作為中國郵輪產業發展的引領者，中國首個郵輪旅遊發展示範區，國產首艘大型郵輪的誕生地，上海未來要繼續發揮優勢，引領中國乃至亞洲郵輪產業發展，助力海洋經濟揚帆遠航。

郵輪 上海

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