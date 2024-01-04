陸銀迎資本考驗！規模近2.4兆元 永續債2024面臨贖回壓力

中國債券訊息網近日發布公告顯示，2024年將有中國銀行、民生銀行、工商銀行、農業銀行等15家商業銀行面臨永續債贖回，規模近人民幣5,700億元（約新台幣2.4兆元）。分析認為，在商業銀行永續債進入贖回期，同時大陸國股行存在較強補充資本需求等雙重驅動下，2024年銀行二級債與永債債供給或迎來年增率高漲狀況。

另一方面，大陸《商業銀行資本管理辦法》自1日正式實施，對大陸國際系統重要性銀行面臨總損失吸收能力（TLAC）的監管要求，迫使不少銀行未雨綢繆，提前採取措施應對。

中證報引述業內人士分析，除面對「二永債」(二級資本債及永續債統稱)贖回壓力外，2024年商業銀行還將面臨資本新規的考驗。資本補充需求或進一步上升。此外，中信證券也測算，預計「二永債」總發行量或將超人民幣1.7兆元。

國盛證券金融團隊表示，考慮到2025年1月1日將迎來第一輪考核（四大行TLAC比例在2025年1月1日起不低於16%），2024年各大行債券發行或將提速。

永續債又稱無期債券，為發行人在銀行間債券市場註冊發行的「無固定期限、內含發行人贖回權」的債券。意味發行人不需在特定時間償還本金，只需按期支付利息。換言之，永續債能為發行人提供長期穩定的資金來源。

證券之星官微引述業內人士說法稱，永續債增加銀行補充一級資本的途徑，提升銀行資本承接能力，同時將擴大銀行信用投放空間、風險抵禦能力等。

不過，如果商業銀行永續債不贖回，銀行將面臨市場對其資本充足水平、可持續經營等方面質疑，對其存續債券估值收益率造成一定衝擊，後續銀行主體再融資成本或將上升。

也因此，永續債也會設置贖回條款。值得注意的是，不少中小銀行卻未行使二級資本債贖回選擇權。據統計，截至2023年末，有超過50檔二級資本債未贖回。

21世紀經濟報導統計，自2019年中國銀行發行首檔永續債以來，截至目前，商業銀行存量永續債規模已接近人民幣2.5兆元。