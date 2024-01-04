快訊

黃金90秒逃生！日航全機疏散全球關注 空姐曝關鍵：2事不能做

國3新竹段晚間重大車禍！2人下車處理遭後車追撞 車輛嚴重回堵

被賴清德稱「是我核定當校長」 管中閔：當全台人民都失憶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸銀迎資本考驗！規模近2.4兆元 永續債2024面臨贖回壓力

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國債券訊息網顯示，2024年將有中國銀行、民生銀行、工商銀行、農業銀行等15家商業銀行面臨永續債贖回，規模近人民幣5,700億元（約新台幣2.4兆元）。（中新社）
中國債券訊息網顯示，2024年將有中國銀行、民生銀行、工商銀行、農業銀行等15家商業銀行面臨永續債贖回，規模近人民幣5,700億元（約新台幣2.4兆元）。（中新社）

中國債券訊息網近日發布公告顯示，2024年將有中國銀行、民生銀行、工商銀行、農業銀行等15家商業銀行面臨永續債贖回，規模近人民幣5,700億元（約新台幣2.4兆元）。分析認為，在商業銀行永續債進入贖回期，同時大陸國股行存在較強補充資本需求等雙重驅動下，2024年銀行二級債與永債債供給或迎來年增率高漲狀況。

另一方面，大陸《商業銀行資本管理辦法》自1日正式實施，對大陸國際系統重要性銀行面臨總損失吸收能力（TLAC）的監管要求，迫使不少銀行未雨綢繆，提前採取措施應對。

中證報引述業內人士分析，除面對「二永債」(二級資本債及永續債統稱)贖回壓力外，2024年商業銀行還將面臨資本新規的考驗。資本補充需求或進一步上升。此外，中信證券也測算，預計「二永債」總發行量或將超人民幣1.7兆元。

國盛證券金融團隊表示，考慮到2025年1月1日將迎來第一輪考核（四大行TLAC比例在2025年1月1日起不低於16%），2024年各大行債券發行或將提速。

永續債又稱無期債券，為發行人在銀行間債券市場註冊發行的「無固定期限、內含發行人贖回權」的債券。意味發行人不需在特定時間償還本金，只需按期支付利息。換言之，永續債能為發行人提供長期穩定的資金來源。

證券之星官微引述業內人士說法稱，永續債增加銀行補充一級資本的途徑，提升銀行資本承接能力，同時將擴大銀行信用投放空間、風險抵禦能力等。

不過，如果商業銀行永續債不贖回，銀行將面臨市場對其資本充足水平、可持續經營等方面質疑，對其存續債券估值收益率造成一定衝擊，後續銀行主體再融資成本或將上升。

也因此，永續債也會設置贖回條款。值得注意的是，不少中小銀行卻未行使二級資本債贖回選擇權。據統計，截至2023年末，有超過50檔二級資本債未贖回。

21世紀經濟報導統計，自2019年中國銀行發行首檔永續債以來，截至目前，商業銀行存量永續債規模已接近人民幣2.5兆元。

人民幣 中國銀行

延伸閱讀

買賣法定發行手續股票 須依法繳納證交稅

中國信託證券主辦昱展新藥上櫃前公開承銷 1月4日開始投標

美國企業債新年大吸金 首個交易日募得逾290億美元

凱基銀：2024投資布局股債平衡 留意美降息速度與大選

相關新聞

雪上加霜！深圳商辦空置率達26% 機構稱2024迎供應高峰

不動產投資顧問機構戴德梁行近日發布數據顯示，2023年全年深圳甲級辦公樓新增供應量達84.6萬平方公尺，接近2017年8...

陸銀迎資本考驗 規模近2.4兆元永續債2024面臨贖回壓力

中國債券訊息網近日發布公告顯示，2024年將有中國銀行、民生銀行、工商銀行、農業銀行等15家商業銀行面臨永續債贖回，規模...

完全符合美國政策 輝達中國特供版AI晶片或第2季量產

美國政府去年10月加碼祭出新版晶片管制禁令，其中輝達（NVIDIA）被限制三款晶片不能出口到中國，除非事先取得許可才放行...

馬雲放棄螞蟻控制權 6公司持股歸零

港交所權益披露顯示，阿里巴巴創辦人馬雲及拍檔、現為螞蟻集團董事長井賢棟等相關人士向港交所申報，於包括眾安在線及雅仕維等6...

中企搶攻科技新戰場 禾賽光學雷達出貨冠全球 美曾點名要制裁

中國光學雷達（雷射雷達；簡稱LiDAR）巨頭禾賽科技宣布，2023年12月出貨量突破5萬台，成為車載光學雷達行業首個單月...

比亞迪賣贏特斯拉 中媒：美西方小心眼說「頭名被偷」

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2日公布去年第四季電動車交付量達破紀錄的48萬輛，超出市場預期並實現全年目標，光環卻被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。