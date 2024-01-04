大陸教育部：將指導高校平衡「校園開放和內部管理」

大陸大學校園開放的議題，社會喊話了將近一整年後，大陸教育部終於指出，將會同有關部門進一步研究，「建立健全校園安全風險防控機制，依法保障高校合法權益」，同時指導高校完善相關管理制度，在不影響學校正常秩序和師生學習生活的前提下，「使校園開放和內部管理達到平衡」。

大陸教育部官網1月2日刊出「關於政協第十四屆全國委員會第一次會議第04329號（教育事業類428號）提案答覆的函」，針對「關於踐行人民城市重要理念，通過校園開放服務城市和區域發展，加強社會主義精神文明建設的提案」，做出上述答覆。

根據官方統計，整個大陸有3,013所高校，2022年在學人數4,655萬人。此前，大陸各大高校在新冠疫情三年的期間，大多實施「封閉管理」，內容包含要求外來人員一律不進校；校內人員則不出校；快遞、外送等一律不准進入校園等，原本對外開放的許多高等學府，數年來已經成為禁地，校方管理部門則大大降低了管理成本。

直到2022年底大陸防疫措施轉向，才開始有高校恢復校外人員進校，但是起初主要在長三角地區的浙江、上海高校，直到大陸教育部在6月底發布「關於廣泛開展全民終身學習活動」通知，鼓勵高等學校、高科技企業、製造企業等向社會開放參觀，主動服務全民學習後，北大、清華等北京高校才宣布恢復預約參觀。

不過目前大部分已恢復校外人士入校的大陸高校，都還要依靠嚴格的預約、登記、審核制度才可入校。根據中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員馬亮2023年底發表在媒體上的一項研究，全大陸147所「雙一流」大學中，2023年僅有77所（52.38%）實際開放校園，當中又只有9所沒有預約、審核、核驗證件要求，其他各校都有程度不一的門檻。