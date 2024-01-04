快訊

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

早晨財經速解讀／Fed會議紀要轉彎 該買美債ETF還是0056？

幼稚園老師、演員…二戰時蘇聯十大女狙擊手 她被稱為死亡女神

大陸教育部：將指導高校平衡「校園開放和內部管理」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸教育部終於公開表示，將會指導高校完善相關管理制度，在不影響學校正常秩序和師生學習生活的前提下，「使校園開放和內部管理達到平衡」。圖為2023年7月北京大學畢業典禮後畢業生拍照留念。（新華社）
大陸教育部終於公開表示，將會指導高校完善相關管理制度，在不影響學校正常秩序和師生學習生活的前提下，「使校園開放和內部管理達到平衡」。圖為2023年7月北京大學畢業典禮後畢業生拍照留念。（新華社）

大陸大學校園開放的議題，社會喊話了將近一整年後，大陸教育部終於指出，將會同有關部門進一步研究，「建立健全校園安全風險防控機制，依法保障高校合法權益」，同時指導高校完善相關管理制度，在不影響學校正常秩序和師生學習生活的前提下，「使校園開放和內部管理達到平衡」。

大陸教育部官網1月2日刊出「關於政協第十四屆全國委員會第一次會議第04329號（教育事業類428號）提案答覆的函」，針對「關於踐行人民城市重要理念，通過校園開放服務城市和區域發展，加強社會主義精神文明建設的提案」，做出上述答覆。

根據官方統計，整個大陸有3,013所高校，2022年在學人數4,655萬人。此前，大陸各大高校在新冠疫情三年的期間，大多實施「封閉管理」，內容包含要求外來人員一律不進校；校內人員則不出校；快遞、外送等一律不准進入校園等，原本對外開放的許多高等學府，數年來已經成為禁地，校方管理部門則大大降低了管理成本。

直到2022年底大陸防疫措施轉向，才開始有高校恢復校外人員進校，但是起初主要在長三角地區的浙江、上海高校，直到大陸教育部在6月底發布「關於廣泛開展全民終身學習活動」通知，鼓勵高等學校、高科技企業、製造企業等向社會開放參觀，主動服務全民學習後，北大、清華等北京高校才宣布恢復預約參觀。

不過目前大部分已恢復校外人士入校的大陸高校，都還要依靠嚴格的預約、登記、審核制度才可入校。根據中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員馬亮2023年底發表在媒體上的一項研究，全大陸147所「雙一流」大學中，2023年僅有77所（52.38%）實際開放校園，當中又只有9所沒有預約、審核、核驗證件要求，其他各校都有程度不一的門檻。

高校 校園安全 教育部

延伸閱讀

大陸發改委 推進民營經濟6方面

大陸新茶飲雙雄 赴港IPO

陸醉漢地鐵無故挑釁辱罵洋男遭痛扁 網民一面倒叫好

新北國中生命案 教育部4日邀教團檢討輔導措施

相關新聞

耿爽：有影響力大國都應為維護紅海航道發揮建設性作用

紅海航道近期因為葉門「青年運動」的騷擾，而備受威脅，美日英等12國已發布聯合聲明要求其立即停止對紅海商船的攻擊，否則後果...

陸財長：今年不該花的錢一分都不亂花、集中財力辦大事

大陸財政部長藍佛安接受媒體訪問時，就今年財政政策指出，「適度加力」跟「提質增效」兩方面，將會適度擴大財政支出規模，促進經...

加快核融合產業實質進展 陸成立「中國聚變能源公司」

大陸核融合應用出現新的發展。央企中核集團近日宣布聯合多家單位與高校成立「可控核聚變創新聯合體成立」，並成立了「中國聚變能...

大陸教育部：將指導高校平衡「校園開放和內部管理」

大陸大學校園開放的議題，社會喊話了將近一整年後，大陸教育部終於指出，將會同有關部門進一步研究，「建立健全校園安全風險防控...

產業觀察：中國新能源汽車強勢起飛，加速出海成“破卷”良葯

集微網報道 （文/陳興華）2024年開年以來，國內車企紛紛曬出去年銷量/交付成勣單，而新能源汽車的全線飄紅尤為引人注目，其中比亞迪2023年銷量達302.44萬輛，同比增長62.3%，奪得全球新能源汽

2023年的血與火中，造車新勢力格侷再變

集微網報道（文/杜莎）剛一踏入2024年，多家自主品牌車企就曬出了2023年的成勣單。在極其內卷的新能源汽車市場，比亞迪一直引領市場且備受矚目，其2023年度銷量逾302萬輛，超額完成年初定下的300

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。