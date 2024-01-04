耿爽：有影響力大國都應為維護紅海航道發揮建設性作用

紅海航道近期因為葉門「青年運動」的騷擾，而備受威脅，美日英等12國已發布聯合聲明要求其立即停止對紅海商船的攻擊，否則後果自負，而大陸駐聯合國副代表耿爽也呼籲停止騷擾民用船隻行為，並強調，有影響力的大國都應為維護紅海航道安全發揮建設性、負責任的作用。

根據大陸駐聯代表團官網3日晚間消息，耿爽在安理會關於紅海的緊急公開會上指出，紅海水域是重要的貨物和能源運輸通道，確保該水域暢通，確保過往船隻安全，不僅有助於維護地區和平與穩定，也有助於維護全球供應鏈安全和國際貿易秩序，符合國際社會的共同利益。

他提到，大陸對一段時間以來在紅海水域多次發生襲擊和扣押商船事件表示關切，呼籲有關方面停止襲擾民用船隻的行為，尊重並保障各國在紅海水域的航行自由。

耿爽並強調，「我們認為各方特別是有影響力的大國都應為維護紅海水域航道安全發揮建設性、負責任的作用」。他指出，當前葉門問題正處於關鍵節點。紅海局勢的緊張，為推進葉門政治進程帶來了新的挑戰，給本已動盪不安的中東地區增添了新的複雜因素。我「們呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商，推進政治解決，避免採取任何加劇局勢緊張的行為，盡最大努力維護葉門政治進程的積極態勢」。

最後他表示，當前紅海的緊張局勢，是加薩衝突外溢影響的表現之一。儘早在加薩實現停火止戰、緩解當地人道危機，有助於防止紅海局勢進一步升級，防止中東其他地區也被拖入衝突與戰亂之中。大陸願同各方一道，「繼續為推動紅海緊張局勢降溫、葉門問題政治解決、加薩實現停火止戰、中東地區長治久安作出不懈努力」。