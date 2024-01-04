物流景氣 回升0.2百分點

中國物流與採購聯合會3日發布數據顯示，2023年12月中國大陸物流業景氣指數為53.5%，環比回升0.2個百分點。中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，2023年12月，物流業景氣指數繼續回升，主要指標中業務總量指數、新訂單指數等均處於擴張區間，物流運行保持向好基本面。

中新社報導，主要指標中，2023年12月業務總量指數為53.5%，環比回升0.2個百分點，大部分行業物流業務總量指數在擴張區間。2023年12月，物流企業新訂單指數為52.8%，環比回落0.6個百分點。分行業來看，道路運輸業、航空運輸業、裝卸搬運業、倉儲物流業和郵政快遞業等行業新訂單指數保持在50%以上。 2023年12月，業務活動預期指數為54.8%，鐵路運輸業、航空運輸業、倉儲物流業以及郵政快遞業業務活動預期指數仍保持在較高水平，物流業續保持穩定預期。 中國物流信息中心物流統計處處長胡焓認為，從數據走勢看，2023年以來中國大陸物流運行總體保持穩中有進，物流活躍度進一步提高，全年中國大陸物流業景氣指數均值達到51.8%，比上年提高3.2個百分點。 胡焓說，其中，業務總量指數和新訂單指數前低後高，全年均值分別比上年提高3.2個百分點和2.5個百分點。微觀盈利水平總體改善。業務活動預期指數全年均值為56.2%，比上年提高2.5個百分點，其中三、四季度業務活動預期指數連續高位，反映出行業經營預期和企業發展信心穩步提升。全年來看，大部分分項指標年度均值高於上年，穩中向好發展局面進一步穩固。