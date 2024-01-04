廈門63重大項目開工

廈門市2024年新年重大項目2日集中開工，涉及63個重大項目，總投資1152億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本次集中開工的63個重大項目涵蓋產業、基礎設施、社會事業等領域，具有投資規模大、質量效益好、產業結構優、帶動能力強的特點。

其中，產業項目25個，總投資530億元，涉及新能源、新材料、生物醫藥、機械裝備、海洋經濟等多個領域；基礎設施項目19個，總投資503億元，涉及市政配套、軌道交通、流域生態治理等基礎設施領域；社會事業項目19個，總投資119億元，涉及學校、醫院、保障性住房、公共服務等民生保障領域。

這些重大項目的開工，將有助於進一步優化廈門市產業布局、促進產業轉型升級，完善城市公共基礎設施建設，優化城市生態環境，提升教育、醫療、住房保障等民生品質，為該市提升發展能級、推動高質量發展賦能增勢，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。 本次集中開工活動共設14個開工活動會場，分別由6區、2個管委會、8大市級重大片區指揮部各選取1個代表項目舉辦集中開工活動。其中，主會場活動設在通用技術金磚創新基地總部區項目現場，總投資55.1億元，由湖里區政府主辦。 過去一年，廈門市項目策劃和重點項目順利推進，截至2023年11月底，在庫策劃項目1151個、總投資6640億元；每季度下達開工、建成計劃，共推動總投資2000萬元以上開工項目496個，總投資1935億元。