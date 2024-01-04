河南重點建設 富士康多項入列

河南省發改委2日公布了2024年第一批重點建設項目名單，其中涉及富士康多個項目。

中新社報導，此次河南公布的首批重點建設項目共520個，總投資近2.1兆元（人民幣，下同），年度計畫投資約5830億元，涵蓋創新驅動能力提升、基礎設施建設、新型基礎設施建設、產業轉型發展、綠色低碳轉型、民生社會事業改善等六大領域。

其中，產業轉型發展領域占據大頭，共遴選項目386個、總投資1.5兆元，年度計畫投資4477億元。其中先進製造業項目360個，現代服務業項目25個，現代農業項目1個。

在產業轉型發展領域項目中，「富士康周口科技工業園」、「富士康蘭考科技園智能有限公司2024年5G智能手機精密機構件技術改造」、「富聯科技（濟源）產能提升」等項目在列。

據項目名單顯示，富士康周口科技工業園項目位於周口市川匯區，總建築面積32萬平方公尺，主要建設生產車間、研發樓、宿舍樓等配套設施，生產研發手機、平板、PC及穿戴裝置等關鍵零組件產品；富士康蘭考科技園智能有限公司2024年5G智能手機精密機構件技術改造項目位於開封市蘭考縣，建築總面積14萬平方公尺，主要對多棟廠房實施新產品工藝技術改造，更新機器設備；富聯科技（濟源）產能提升項目位於濟源市，總建築面積約28萬平方公尺，主要建設標準化廠房、生產附樓及配套基礎設施，主要用於濟源廠區產能提升。

富士康自2010年入駐河南鄭州以來，已帶動百餘萬人就業。10多年來，富士康陸續在河南濟源、鶴壁、蘭考、周口等地布局設廠。2023年4月，富士康新事業總部在鄭州揭牌成立；富士康旗下上市公司工業富聯在濟源投資的5G終端精密製造項目開始設備進駐。