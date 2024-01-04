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漳州台商投資區 11項目開竣工

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
福建漳州台商投資區11個項目日前集中開竣工。圖為福建漳州市一家由台商經營的樂器公司，工作人員在生產線上作業。 （中新社）
福建漳州台商投資區11個項目日前集中開竣工。圖為福建漳州市一家由台商經營的樂器公司，工作人員在生產線上作業。 （中新社）

福建漳州台商投資區2日舉行2024年第一季度重點項目集中開竣工活動，共11個項目集中開竣工，總投資136.9億元（人民幣，下同），涵蓋產業、基礎設施、社會民生等領域。

中新社報導，漳州台商投資區相關負責人稱，這些項目的開竣工將為漳州台商投資區新舊動能轉換，加快打造「漳州創智新城，台海首善家園」注入新的動力。 　項目總投資約13億元、占地面積290畝的福龍智造產業園（台胞科創基地）項目是本次集中開竣工活動的一大亮點，作為漳州台商投資區對台產業融合的示範性項目，著力先行先試，將全面打造成為兩岸科技創新合作的新引擎、產業協同發展新重鎮和兩岸同胞融合互動的新據點。 　　

台胞科創基地相關負責人表示，該項目是對台融合的項目典範，建成後，預計年創產值約10億元以上，年均稅收超8000萬元，項目建設注重「產城人」融合，計劃以新材料、高端設備、信息技術等為核心，建設融入城市生活功能一體化的智慧型產業社區。 　　

據瞭解，長春化工年產8.3萬噸工程塑料、0.3萬噸酚醛模塑料、360萬M2軟性覆銅板的生產線項目是本次開工的台資項目，項目總投資2.6億元，擴建15條程塑料生產線等。 　　

漳州台商投資區有台胞和海外僑胞4萬多人，是大陸國內台企發展最為密集的區域之一，先後引進台塑、統一、泰山、燦坤等161家台資企業。

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