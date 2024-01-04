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去年Q4 比亞迪首度賣贏特斯拉

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
圖為山東煙台港二日空拍照，大批汽車正準備裝船出口。大陸二○二三年汽車出口可望超越日本，首度躍居世界第一。（法新社）
圖為山東煙台港二日空拍照，大批汽車正準備裝船出口。大陸二○二三年汽車出口可望超越日本，首度躍居世界第一。（法新社）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）二日公布去年第四季電動車交付量達破紀錄的四十八萬輛，超出市場預期並實現全年目標，但光環卻被大陸的比亞迪（BYD）搶走，比亞迪當季的數字為五十二萬輛。這也是比亞迪季度銷量首次超過特斯拉，躍升全球最大電動車銷售商。

綜合陸媒、外媒報導，比亞迪二○二三年第四季純電動車銷售五十二萬六四○九輛，主要市場在大陸；特斯拉同期銷量四十八萬四五○七萬輛。

二○二三年全年，比亞迪純電動車銷量一五七萬輛，年增百分之七十三，比特斯拉少了廿四萬輛。

日經中文網指出，儘管以全年計算，比亞迪仍落後特斯拉，但其全球市場地位正在提升，為特斯拉帶來新的壓力。特斯拉已開始透過年終促銷來提振銷量。

中國經營報指出，過去一年，比亞迪針對各個細分市場推出新車型，展露「全盤通吃」的野心與實力，旗下品牌涵蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，可滿足用戶多場景的用車需求。同時，比亞迪積極布局海外銷售網絡與生產基地，助力銷售成長。

路透認為，購車者在高利率經濟環境中，更願意尋找性價比出色的車型，比亞迪降價策略有效地提高銷售量。儘管這會損及公司的利潤，「但比亞迪顯然認為，為提高市占率與消費者接受度，這是值得付出的代價」。

不只比亞迪，大陸整體汽車產業近年來表現亮眼。根據大陸海關總署發布的數據，去年前十一個月，大陸汽車（包括底盤）累計出口四七六點二萬輛，較前一年同期成長百分之五十九點八。日本經濟新聞日前報導，大陸二○二三年汽車出口量將超越日本，首次躍居世界第一位。

特斯拉 日本經濟 市占率

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