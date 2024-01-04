大陸發改委 推進民營經濟6方面

大陸國家發展改革委黨組書記、主任鄭栅潔2日在福建晉江指出，國家發展改革委將會同有關方面，從加快推進民營經濟促進法立法進程等6個方面，採取更多務實舉措，切實疏堵點、提信心、破壁壘、解難題、抓落實，讓民營企業有感有得。

中新社報導，新年的第一個工作日，大陸國家發展改革委就在晉江召開創新發展「晉江經驗」促進民營經濟高質量發展會議，深入瞭解民營經濟實際情況，針對性解決實際問題。

2023年，大陸推出一系列促進民營經濟發展壯大的政策措施：7月印發《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，對民營經濟發展作出新的重大部署；9月在國家發展改革委設立民營經濟發展局，統籌推進促進民營經濟發展壯大有關工作；12月的中央經濟工作會議強調，促進民營企業發展壯大，在市場准入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面落實一批舉措。

鄭栅潔介紹，隨著提振民間投資、促進公平准入、加強法治保障、強化融資支持等一系列政策舉措落地實施，民營經濟發展總體上呈現穩中有進、穩中向好的基本態勢。2023年前11月，民營企業進出口同比增長6.1%，比進出口總額增速快6.1個百分點；扣除房地產開發投資，2023年前11月民間投資同比增長9.1%。

鄭栅潔表示，國家發展改革委將會同有關方面採取更多務實舉措，包括：一要加快推進民營經濟促進法立法進程，為民營經濟發展提供法治保障；二要健全完善多層次常態化溝通交流機制，努力傾聽民企真實聲音；三要加強民營經濟發展形勢綜合分析，不斷健全民營經濟形勢監測指標體系。

四要完善面向民企的訊息發布平台，加快項目推介，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程項目和補短板（弱點）項目建設；五要大力總結推廣典型做法和優秀案例，加強互學互鑒；六要建立完善工作機制，形成服務民營經濟發展的強大合力。

當天，由大陸國家發展改革委建立的全國融資信用服務平台正式發布，將進一步強化民營經濟融資支持。 此外，大陸國家發展改革委向民間資本推介項目工作取得積極進展，大陸全國向民間資本推介項目平台自2023年9月8日上線以來，已取得豐碩成果。會上還推介了新一批共200個吸引民間資本投資的項目清單。