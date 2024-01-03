陸新能源汽車廠老董預期 未來三年車市繼續內卷

中國大陸汽車市場尤其是新能源汽車行業競爭激烈。小鵬汽車董事長何小鵬表示，未來三年，車市仍會繼續內卷。而從當下節點來看，沒有任何一家車企可說自己能夠從淘汰賽中獲勝，「在此期間執行比戰略更重要。」

據第一財經報導，小鵬汽車於本月1日推出MPV車型X9，其指引售價為人民幣35.98萬元至41.98萬元。該款車是小鵬汽車迄今最貴的車型，MPV市場也是多家車企瞄準的突圍方向。

該車並未採用MPV傳統的「方盒子」設計，造型介於傳統MPV和SUV之間。在配置上，除配置齊全的第二排獨立座椅外，該車還採用後輪轉向、雙腔空氣懸吊等，提升舒適性和操控性。

據了解，該款車型起售價為人民幣35.98萬元，這也是小鵬目前產品中售價最高的車型，但與理想Mega和L0相比，性價比仍較為突出。對此，何小鵬稱，小鵬汽車也將推出一款和X9同平台的SUV車型。

何小鵬表示，「目前我們最大的瓶頸就是產能，春節我想我們不要休息了。小鵬X9有機會做到MPV細分市場的第一。」小鵬X9只有內部的產能規劃，並沒有明確的銷量目標，但期盼X9能跳出MPV的品類，去和一些SUV競爭。截至新車發表會結束，小鵬X9大訂單超過5,000輛。

同日，小鵬汽車也公布該公司去年12月的交付量，12月該公司共交付新車約2.01萬輛，年比增長78.1%；2023年全年，小鵬汽車共交付新車14萬1,601輛，年比上升17%。

何小鵬透露，2024年該公司將繼續在組織架構上面提效，組織能力是企業能不能夠進入大陸前三、世界前十的重要因素。此外，小鵬汽車還將繼續增強智慧、智駕等方面的長板，補齊造型、行銷等方面的短板。他認為，隨著混動、快充、智慧化技術的發展，每個細分市場都會有巨大的機會。

何小鵬同時預期，2024年至2026年，大陸車市仍會繼續內卷，在這個過程中有的企業會脫穎而出，有的企業會消沉甚至消失。而從當下這個節點來看，沒有一家車企可說自己能夠從淘汰賽中獲勝。他認為，在這段期間裡，「執行比戰略更重要。」