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中國科技部：不可用AI直接生成申報資料

中央社／ 台北3日電
中國科技部今天發布「負責任研究行為規範指引（2023）」，提出不得使用生成式人工智慧（AI）直接生成申報資料，也不得將其列為成果共同完成人，未經核實的這類內容不可作為參考文獻。示意圖／聯合報系資料照片
中國科技部今天發布「負責任研究行為規範指引（2023）」，提出不得使用生成式人工智慧（AI）直接生成申報資料，也不得將其列為成果共同完成人，未經核實的這類內容不可作為參考文獻。示意圖／聯合報系資料照片

中國科技部今天發布「負責任研究行為規範指引（2023）」，提出不得使用生成式人工智慧（AI）直接生成申報資料，也不得將其列為成果共同完成人，未經核實的這類內容不可作為參考文獻。

據陸媒財聯社報導，這份「指引」適用對象包括科研機構、高等學校、醫療衛生機構、企業及其科研人員，有關規範要求覆蓋科技活動的主要環節和過程。

「指引」從研究實施、數據管理、成果署名與發表、文獻引用等方面對如何依規合理使用生成式AI作出指引，同時提出不得使用生成式AI直接生成申報資料，不得將生成式AI列為成果共同完成人，不得直接使用未經核實的由生成式AI生成的參考文獻等，明確劃出了具體邊界。

中國科技部並表示，「指引」將隨著技術的發展作出更新調整。

另外，針對研究成果發布問題，「指引」強調，公布突破性研究成果和重大研究進展應經所在科研單位同意。未經科學驗證或同行評議的研究成果，科研人員不得向公眾傳播；不得將已發表的論文或其中的數據、圖片等再次發表，不得將多篇已發表論文各取一部分拼湊出「新成果」後發表。

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