大陸央行重啟PSL規模1.5兆 投向「三大工程」

大陸官方持續放水救經濟。中國人民銀行（大陸央行）官網發布，2023年12月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）人民幣3,500億元（新台幣1.5兆元）。期末抵押補充貸款餘額為人民幣3.25兆元。

綜合市場分析來看，PSL可能用於支持「三大工程」建設，即規劃建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

抵押補充貸款（Pledged Supplementary Lending；PSL）是指中央銀行以抵押方式向商業銀行發放貸款，合格抵押品可能包括高信用評級的債券類資產及優質信貸等，也是貨幣政策工具之一。

第一財經日報報導，值得注意的是，單月新增人民幣3,500億元，是PSL有史以來第三高。前兩次分別為2022年11月，新增人民幣3,675億元；2014年12月，新增人民幣3,831億元。先前PSL主要投入房地產相關領域市場。

當前，PSL利率為2.4%，較1年期MLF（中期借貸便利）利率低10BP（BP，即0.01%），有業內人士認為，未來PSL仍有下降空間。

對於此次三大政策性銀行獲得新增PSL 人民幣3,500億元，中信證券首席經濟學家明明表示，PSL是央行貨幣政策工具之一，由央行向政策性銀行提供期限長、成本低的資金支援，兼具基礎貨幣投放和定向貸款支持兩大功能定位。

政策性銀行以質押方式向人民銀行申請PSL，抵押品包含高等級債券資產及優質信貸資產。2015年10月起，大陸央行將PSL的對象由僅為國開行一家政策性銀行，擴大至國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行。PSL資金僅可用於發放特定專案貸款。

大陸央行曾在「結構性貨幣政策工具介紹」一文中這樣描述PSL：2014年，人民銀行創設抵押補充貸款。抵押補充貸款主要服務于棚戶區改造、地下管廊建設、重大水利工程、「走出去」等重點領域。發放對象為開發銀行、農發行和進出口銀行。對屬於支援領域的貸款，按貸款本金的100%予以資金支援。屬於階段性工具。

大陸央行行長潘功勝日前表示，為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，推動構建房地產發展新模式。

之後，市場對PSL重啟以及將在哪些領域發力十分關注。明明認為，當前保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」專案需要大量中長期低成本資金，預計本輪新增PSL資金將主要投資於上述領域，且規模可能不止人民幣3,500億元，後續PSL或將繼續投放。

華泰證券研究所副所長張繼強指出，當前房地產仍面臨一定壓力，基建投資也在放緩，微觀主體活力不足。同時，推進「三大工程」建設，工程推進需要資金支持，PSL是合適的資金來源。此外，當前總量貨幣政策空間有限，PSL可以起到投放基礎貨幣的作用。

明明表示，參考十三五期間棚改經驗，PSL對於項目投資的撬動效果大約為1比2.5。PSL投放將對穩增長有著顯著的拉動作用，假設新增人民幣5,000億元，不僅將帶動全年社會固定資產投資增長0.5到0.7個百分點，也有助於提振市場情緒，改變部分投資者的悲觀預期。