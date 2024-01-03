中石油取代埃克森美孚成伊拉克世界最大油田之一牽頭合同者

大陸《每日經濟新聞》報導，根據中國石油官方微信號1月2日消息，伊拉克西古爾納-1油田牽頭合同者交接儀式1日在伊拉克南部省份巴士拉舉行，中國石油正式接替埃克森美孚石油公司成為西古爾納- 1油田牽頭合同者。根據《參考消息》引述《路透社》報導，該油田是全世界最大的油田之一，預計可採儲量超過200億桶（約 27億噸）。在埃克森美孚撤出後，中國石油持有該油田最多的股份。

據悉，目前西古爾納-1油田日產量約55萬桶。中國石油的官微上稱，當一個油田項目非常重要且複雜時，就會有幾個夥伴（大石油公司）作為聯合體共同參與。但是， 聯合體中會有一位「老大哥」，即牽頭合同者 ，當有重要事宜需要表態或者重大決策需要投票時，牽頭合同者與招標人簽訂合同的行為等同於聯合體各方共同與招標人簽訂合同。

中石油稱，當中國石油正式接替埃克森美孚公司成為西古爾納-1油田的牽頭合同者，將自此攜手合作夥伴伊拉克巴士拉石油公司、日本伊藤忠商事株式會社、印度尼西亞國家石油公司、和伊拉克石油勘探公司共創互利共贏新篇章！

根據新華財經，中國駐巴士拉總領事館參贊季剛在致詞中表示，期待中伊雙方共同攜手，將西古爾納-1油田項目打造成兩國能源合作的優秀典範。

伊拉克石油部副部長巴西姆·穆罕默德·胡達伊爾對中國石油接任西古爾納-1油田牽頭合約者表示祝賀。他說，「我們對中國企業的業務能力和業務水準充滿信心，伊方將積極推動中國石油同其他合作夥伴協同合作，相信西古爾納-1油田項目將取得更大成功。」

中國石油（伊拉克）西古爾納公司總經理陳明卓在受訪時表示，此次成功接任牽頭合約者，標誌著中國石油與伊拉克石油部之間的合作進一步深化，體現了包括伊拉克政府在內的多家國際合作夥伴對中國石油在伊工作成效及作業能力的肯定與信任。

陳明卓說，中國石油將秉承互利共贏的原則，積極實踐共商、共建設、共享理念，確保各項工作平穩交接、有序過渡。同時，積極履職盡責，彰顯國際擔當，快速建構新發展格局，並著力推動高品質發展。

報導稱，西古爾納-1油田是伊拉克巨型油田之一，位於巴士拉省首府巴士拉西北約50公里處，年產原油超2,500萬噸。2023年，伊拉克國營的巴士拉石油公司收購了埃克森美孚在西古爾納-1油田22.7%的股份。印尼國家石油公司買下了埃克森美孚公司剩餘10%的股份。