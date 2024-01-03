王健林再賣一線城市萬達廣場：中聯基金收購上海金山萬達廣場

大陸地產大亨王健林再次出售位於一線城市的萬達廣場。上海金山萬達投資廣場近期發生股權變更情況。天眼查披露的信息顯示，2023年12月27日，大連萬達商業管理集團退出該公司股東名單，新股東為中聯基金旗下蘇州聯商貳號商業管理有限公司，同時公司的法定代表人由高茜變更為關兆彧。

按照王健林先前的計劃，萬達集團將出售在全大陸的部分萬達廣場，以換取流動資金。

澎湃新聞報導，上海金山萬達廣場投資有限公司註冊成立於2013年4月2日，註冊資本人民幣1.1億元，該公司旗下擁有上海金山萬達廣場，經營範圍包括商業廣場投資、建築工程施工、日用百貨銷售、自有房屋租賃等。

上海金山萬達廣場位於金山新城，2015年7月17日開業，佔地面積11萬平方公尺，總建築面積46萬平方公尺，是集住宅、商業廣場、寫字樓、商鋪、小戶型產品為一體的城市綜合體。

先前上海松江萬達廣場、周浦萬達廣場被大家保險接手，加上此次轉讓的金山萬達廣場，上海已有三家萬達廣場被金融機構接手。

值得一提的是，這也已經是蘇州聯商貳號商業管理有限公司，近期從萬達手中接手的第四家萬達廣場了。

2023年12月25日，太倉萬達廣場投資有限公司的大股東，由「大連萬達商業管理集團股份有限公司」變更為「蘇州聯商叄號商業管理有限公司」；同時，公司的法定代表人由張晶變更為牟舟。

12月26日，湖州萬達投資有限公司發生工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增蘇州聯商伍號商業管理有限公司為全資股東，同時公司法定代表人、執行董事兼總經理由張晶變更為牟舟。

12月29日，廣州蘿崗萬達廣場有限公司發生股權變更，大連萬達商業管理集團股份有限公司退出該公司股東，由蘇州聯商肆號商業管理有限公司100％持股。

而這三家接盤的公司，蘇州聯商叄號商業管理有限公司、蘇州聯商伍號商業管理有限公司、蘇州聯商肆號商業管理有限公司均為中聯基金旗下公司。

官方資料顯示，中聯基金的核心業務是以REITs為核心的不動產金融業務，以不動產證券化為切入點並向兩端延伸，形成不動產投資孵化、不動產證券化投行、證券化產品投資三大業務線，佈局各主題不動產全業務鏈條。

在不動產投資方面，中聯基金與日本星野集團、東急不動產、新建元集團等企業成立合資公司，形成「資本＋資產＋商業管理」的模式，投資業務模式涉及強主體出表基金、夾層基金、並購基金等多種基金模式，持續落地了眾多不動產投資項目。