華為余承東最新發聲 鴻蒙生態設備數量已超過7億

2024年首個工作日，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東2日發布全員信稱，鴻蒙生態的設備數量已超過7億，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰鬥。

根據華為的規劃，全新HarmonyOS NEXT開發者預覽版，將在今年第1季向所有開發者開放。華為將於1月18日舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態和HarmonyOS NEXT進階新篇章。

上海證券報報導，據華為官方數據，截至2023年8月，鴻蒙生態的設備數量就已超過7億，已有220萬開發者投入到鴻蒙生態的開發。目前，鴻蒙生態仍在穩步擴圍。

余承東在新年全員信中呼籲，「那些打不死我們的，只會讓我們更強大！新起點，再出發，構建強大的鴻蒙生態，拉動中國電子工業崛起，胸懷王者氣，奮勇拼搏，開啟終端未來大發展的新十年！」

余承東表示，不經黑夜，不到黎明，通向勝利的路，絕不是一帆風順的。過去幾年，面對一輪又一輪的制裁打壓，頑強的終端將士沒有浪費這一場危機的機會，反而迸發出了更大的能量，相信辦法總比困難多，學會開逆風船。

在剛剛過去的2023年，原生鴻蒙生態迎來開局之年。余承東表示，龍頭網路應用紛紛加入，掀起了鴻蒙千帆起的開發熱潮。

2023年9月，華為宣布全新HarmonyOS NEXT蓄勢待發，鴻蒙原生應用生態建設全面啟動。HarmonyOS NEXT 去掉了傳統的Linux內核以及AOSP等代碼，將不再相容安卓應用。近幾個月來，大陸網路大廠和龍頭企業紛紛宣布啟動鴻蒙原生應用開發。

目前已經有包括愛奇藝、支付寶、美團、米哈遊、B站、高德地圖在內的超400家企業宣佈啟動鴻蒙原生應用開發，涵蓋出行、社交、遊戲、辦公、購物、生活、教育等18個領域，鴻蒙新生態版圖已經基本完善。

最近，華為應用市場已經上線了鴻蒙原生應用專欄「鴻蒙先鋒」，截至目前，上線專欄的應用已有150多款，包括高德地圖、QQ音樂、愛奇藝、喜馬拉雅、抖音等，基本覆蓋衣食住行各個方面。

據瞭解，能夠出現在該專區的應用，均是已開發完成的原生鴻蒙App版本。華為官方2日發布，擁有超3億用戶的中國移動App也宣布，正式基於HarmonyOS NEXT啟動鴻蒙原生應用及服務開發。