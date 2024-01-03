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說日本石川強震是報應來了 海南廣電總台一主持人被停職

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
微信公眾號「海南廣播電視總台」昨2日晚間發布聲明，將該台主持人肖程皓暫停止其工作。海南廣電總台微信號
微信公眾號「海南廣播電視總台」昨2日晚間發布聲明，將該台主持人肖程皓暫停止其工作。海南廣電總台微信號

據大陸《觀察者網》報導，微信公眾號「海南廣播電視總台」昨2日晚間發布聲明：針對我台主持人肖程皓在其個人自媒體帳號上發布不當言論一事，我台正組織核查，在此期間，暫停止其工作。而據悉，肖程皓遭停職主因是他在日本石川縣地震時發出了「報應來了」的不當言論。

據媒體先前報道，1月1日，日本石川縣能登半島發生7.6級地震。當天，微博與抖音認證為媒體人的「主持人程某」發布視頻稱「報應來了？日本突發7.4級地震！」，該視頻引起網民熱議。根據公開訊息，「主持人程某」為海南廣播電視總台主播。

在視頻中，肖程皓還說，恐怕在2024年全年，整個日本都會籠罩在一層陰鬱的烏雲之下。

2日，東方網．縱相視頻從海南廣播電視總台紀檢監察室工作人員處了解到，他們已收到相關反映，並稱會讓其刪除相關視頻，這樣做是不對的。

日本 強震

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