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四川最大能源設備中心 年底投產

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
鑫豪斯能源設備智慧製造中心廠房。圖／本報四川德陽傳真
鑫豪斯能源設備智慧製造中心廠房。圖／本報四川德陽傳真

走進四川省德陽市中江縣鑫豪斯能源設備智慧製造中心項目建設現場，一棟棟鋼結構廠房整齊排列，鋼筋立柱、外牆漆粉刷、路面鋪設……，建設者們正在搶工期抓進度。據了解，該項目有3棟廠房年底將正式投入生產，數百名工人和多輛挖掘機、推土機開足馬力，為設備入場做好準備。

據了解，該項目是目前四川最大的能源設備製造項目，計畫總投資30億元人民幣。投產後，將新建燃氣探測器、氣體報警系統、管道燃氣自閉閥等能源設備生產線50條，配套建設模具製造、精密機械加工等中心，可實現年產燃氣報警等能源設備零配件530噸，預計新增產值6億元。

「我們共有13棟廠房、1棟辦公樓和3棟員工宿舍樓正在同時修建。目前，其中3棟廠房總體進度已完成98%，設備進場後正式投入生產。」項目負責人介紹，今年年底3棟廠房投產後，預計能為當地帶來約4000萬元的產值。

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