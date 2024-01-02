陸2024元旦假期國內出遊1.35億人次 收入年增2倍

大陸「文旅之聲」1日晚間公布數據顯示，元旦三天假期，大陸國內旅遊出遊1.35億人次，年增155.3%，按可比口徑較2019年同期增長9.4%；此外大陸國家移民管理局數據顯示，元旦假期大陸全國邊檢機關共查驗出入境人員517.9萬人次，日均172.6萬人次，較2023年元旦假期增長4.7倍，已恢復至2019年同期水平。

文旅之聲指出，元旦連假期間，大陸國內旅遊收入達人民幣797.3億元，年增200.7%，較2019年同期增長5.6%。

此外，農村民眾漸成為旅遊主力軍，文旅部數據中心大數據監測顯示，假期前兩天，農村地區居民出遊率達4.2%，貢獻的遊客人數佔同期大陸全國國內遊客人數的20.0%，創有元旦假期監測記錄以來新高。

大陸國家移民管理局則表示，元旦連假期間，入境251萬人次，出境266.9萬人次；查驗出入境交通運輸工具20.3萬架（艘、列、輛）次，較2023年元旦假期增長1.5倍。

微信公眾號「攜程黑板報」1日引述中國民航局消息指出，2024年元旦假期大陸全國航班量預計將達4.9萬班，較2023年同期增長約85.5%, 較2019年同期也增長約2.7%。

許多旅遊平台也陸續發布相關數據。大陸同程旅行數據指出，該平台酒店、機票、火車票、景區門票、用車等業務預訂量均創歷史同期新高。其中景區門票預訂量年增302%，較2020年同期增長5倍。

另一平台攜程發布《2024年元旦跨年旅遊報告》顯示，大陸國內跨年旅遊訂單量年增168%，出境遊訂單量增長388%。

紅網引述飛豬12月31日發布《2024元旦假期出遊快報》顯示，上海、杭州、北京、成都、廣州、深圳、重慶、南京、哈爾濱、西安等是假期國內旅行熱門目的地，其中港澳目的地預訂量同比去年增長超3倍，增速領先大陸全國平均水平。

出境遊部分，微信公眾號「同程旅行發言人」 指出，2024年元旦假期最熱門的出境遊目的地為曼谷、吉隆坡、新加坡、東京、普吉、首爾、杜拜、胡志明、馬尼拉和清邁。