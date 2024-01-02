2023年裁員風暴！中國大陸半導體業務接連終止 國外大廠戰略收縮

【編者按】2023年，半導體行業面臨宏觀經濟和地緣政治等多重挑戰。迎接2024年，《集微網》推出回顧展望系列，邀請行業代表企業總結過去一年的產業鏈發展、熱點話題，並展望未來。通過這一系列，為半導體行業提供有深度的參考，助力企業更好地應對新的發展趨勢。

集微網消息，2023年，半導體業周期下行。面對宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，從原材料、器件到終端，諸多半導體企業紛紛裁員以節省資本支出，行業經歷了前所未有的大裁員潮。更有多家企業終止半導體業務，斷臂求生。據集微網統計，2023年僅半導體設備、設計、製造領域，便有30家左右知名企業裁員。

從國內來看，OPPO旗下哲庫（ZEKU）終止晶片研發，解散3000人讓業界震驚。此外星紀魅族也表示終止自研晶片業務，進行人員調整。而TCL控股全資子公司摩星半導體也曝出公司解散，裁員波及近百人。

國外巨頭也未能幸免，裁撤了中國團隊或其它地區員工。高通多次被曝裁員，包括在以色列、美國總部及中國大陸及中國台灣等地區。而英國晶片設計公司、英偉達潛在競爭對手Graphcore證實將解雇在中國大陸的大部分員工，並停止在中國大陸的銷售。

以下是集微網整理的2023年半導體約30家企業裁員情況：

中國大陸：多家企業終止晶片研發業務

OPPO旗下哲庫業務終止 解散3000人

5月12日，OPPO宣佈關停旗下晶片設計公司哲庫科技（ZEKU）的業務。

OPPO稱，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止ZEKU業務。



哲庫HR在會上宣讀了裁員補償及離職流程。裁員補償按N+3賠償，其中的N的基數為員工過去全年的月薪、獎金以及其他應發收入所有的合計來去除以12，沒有各地三倍上限的這個上限。而作為中國大陸第五大IC設計公司，哲庫被解散的近3000員工成為各大晶片公司及獵頭爭搶的對象。

星紀魅族：因全球經濟環境不確定性，終止自研晶片業務

8月份有消息稱，因業務無實際產出且投資成本高，星紀魅族AR晶片業務部門即將進行人員調整。該部門大約有200名員工，今年入職的應屆生有40餘人。調整計劃是裁撤所有應屆生，留一小部分老員工，賠償方案正在商定中。

星紀魅族方面作出回應稱，面對全球經濟環境的不確定性，星紀魅族集團決定終止自研晶片業務，更加聚焦產品創新和軟體用戶體騐。由於相關業務調整，涉及到部分人員調整優化，公司正在積極協調，溝通解決方案，依法合規妥善解決問題，針對受影響的應屆畢業生，公司也在通過內部推薦等方法最大限度分流。

傳商湯科技多部門啓動裁員 最高幅度達15%，賠償N+2

8月份，多名商湯科技在職和離職員工透露，公司新一輪裁員潮到來，涉及多個部門，最快要求一周內離職。幾名商湯科技員工表示，此次裁員幅度較大。一名智慧城市與商業事業群（SCG）員工表示，他所在的部門裁員約10%至15%；SCG下屬的質量中心解散，產品質量檢騐的任務被分配到各組。一名智能產業研究院員工稱，該研究院這輪按照約10%的比例裁員。

據悉此次裁員的賠償金標準為“N（每年工齡補償一個月工資）+2”，外加繳付9月份社保，部分合同到期不續約員工及應屆生，賠償金為“N+1”。

芯瞳回應裁員80%：純屬謠言！

10月份，有自媒體消息稱芯瞳半導體大裁員，80%員工都被裁。對此，集微網聯系到芯瞳半導體聯合創始人李洋。他回應稱，近期公司因業務調整確有優化，但是大規模裁員純屬謠言。

摩爾線程啓動人員優化

11月6日，摩爾線程創始人兼CEO張建中發出給公司全體員工的一封信，提到將進行一次常規性崗位優化，以達成更優的人崗匹配和崗薪匹配效能，更加聚焦GPU核心研發，預計將在一周內（11月6日當周）完成。

知情人士透露，摩爾線程高速發展三年以來，目前員工接近千人。此次人員優化為正常績效考核後結果，因公司需要進行戰略聚焦。

傳TCL子公司摩星半導體原地解散

11月21日，有消息稱，TCL控股的全資子公司摩星半導體內部人員曝出「公司解散」，此次裁員波及近百人，包括廣州總部幾十人，以及上海、深圳等分中心幾十人。賠償方案為N+1，整個公司包括軟體、IC、甚至行政在內全部解散。

據了解，摩星半導體成立於2021年3月，注冊資本5000萬人民幣，法定代表人為閆曉琳，由TCL實業控股股份有限公司全資持股。

阿里達摩院旗下量子實驗室大幅裁員？官方回應

11月份，有市場傳言稱由於預算及盈利等原因，阿里達摩院對旗下量子實驗室進行了大幅裁員，並可能裁撤整個團隊。傳聞表示，由於預算及盈利等原因，阿里巴巴達摩院量子實驗室或已解散，共計裁減30餘人，且該實驗室許多成員已成功入職其他企業。

阿里達摩院11月26日回應表示，為了進一步推動量子科技協同發展，達摩院聯合浙江大學發展量子科技，將量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他高校和科研機搆進行開放。不過達摩院並未對人員處置問題進行回應。

傳復睿微解散，裁員賠償N+1分期支付

12月初，復睿微電子員工發帖爆料稱，復睿微解散了！現在工資也發不出來了，賠償的N+1從明年第二季度分期支付。今年6月便有消息稱復睿微遲遲不發年終獎，員工、獵頭紛紛勸退。

針對此傳聞集微網聯系復睿微，對方拒絕回應。

外企在華：裁撤中國大陸團隊或退出市場

安謀科技2月被曝裁員近百人，12月裁掉中國大陸70多名軟體工程師

2月11日，據三位熟悉的消息人士稱，Arm中國（安謀科技）裁員90-95人，以應對今年充滿挑戰的業務前景與情況。據稱失去工作的人大多是研發工程師。

12月18日，知情人士透露，Arm裁掉了中國大陸70多名軟體工程師，並會將部分職位轉移到中國大陸以外的地區。一位知情人士透露，大約15名被裁掉的員工將被調任不同的職位，從事與中國大陸相關的項目。

英特爾中國台灣裁員10%？官方稱不對傳聞做評論

7月17日，有消息稱英特爾將在中國台灣地區啓動裁員，將裁員上百人。目前，英特爾中國台灣分公司員工數量約為1000人，若裁員百人，比例將達到10%。英特爾希望在2025年之前，每年削減成本金額達100億美元。

高通在中國大陸和中國台灣均進行裁員

9月份，市場消息傳出高通在中國大陸和中國台灣均開始進行裁員。其中，高通在上海的研發中心的裁員人數可能達20％，不過裁員的賠償預計將達到N+7。中國台灣地區裁員10%，賠償預計將為N+3。

而高通對此回應稱，鋻於宏觀經濟和需求環境的持續不確定性，公司預計將進一步採取調整措施，以實現對重要增長機遇和業務多元化的持續投資。雖然預計主要措施將包括裁員，不過市場所傳的「大規模裁員」、「關閉辦公室」、「撤離上海」等說法誇大其詞。

傳中國台灣美光無預警裁員 將有千名員工受到波及

2月份，有報導稱存儲器大廠美光也開始裁員與減薪，部分中國台灣員工近期爆料開始裁員，指出中國台灣美光無預警裁員，「十分鐘通知走人」，引發政府部門關切。中國台灣美光2月10日發出聲明，證實今年將通過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數。但中國台灣美光並未透露預估裁員規模及人數。

Marvell裁撤中國大陸區全部研發團隊

3月份，知情人爆料，美國晶片設計廠商Marvell（美滿科技）決定將中國大陸研發團隊全部裁撤掉。這與2022年10月Marvell裁撤上海和成都分公司的大部分研發成員時隔半年不到。

一位接近Marvell的人士告訴集微網，此次中國大陸區裁員計劃是Marvell全球裁員中的主要部分。該公司計劃在全球範圍內裁撤約15%左右研發人員，約1000人，其中美國本土僅佔5%左右，剩餘大部分裁撤名額位於中國大陸。

傳Marvell裁撤中國台灣NAND Flash控製IC團隊

繼裁撤中國大陸團隊後，11月份，市場消息稱，受NAND Flash市況不佳以及中美貿易戰限製影響，業界傳出Marvell會裁撤中國台灣的NAND Flash控製IC的團隊，且近期已經生效。

業界推斷，雖然Marvell並非全面撤出NAND Flash控製IC業務，不過裁撤中國台灣的NAND Flash團隊，表示存儲業務仍較睏難。

AMD回應中國大陸區裁員：傳聞失實，小幅優化和重組

10月有傳聞稱AMD即將在中國大陸區大幅裁員，預計裁員比例10~15%。根據AMD大中華區員工總數推算，裁員人數最高可接近500人。

對於網絡傳言，AMD回應：「網絡傳聞失實。基於公司戰略的調整，公司近期對組織架搆進行了小幅度的優化和重組。」

英國晶片公司Graphcore退出中國大陸市場，並裁減大部分員工

11月23日，有消息稱英國晶片設計公司Graphcore將解雇在中國大陸的大部分員工，並停止在中國大陸的銷售。

Graphcore證實了這一決定，理由是美國最近對華出口管製升級。「遺憾的是，這意味著我們將大幅縮減在中國大陸的業務運營。」

外企：並購及業務重組 加快戰略裁員

英特爾開啓五輪裁員 加快公司戰略部署

今年1月份開年之初，英特爾便在加州裁減數百人，並警告還會繼續裁員。

8月份，有消息稱英特爾將在美國加州裁員140人，包括英特爾福爾瑟姆園區將解雇89名員工，聖何塞將裁撤51人。

12月份英特爾表示將繼續去年開始的數十億美元的成本削減計劃，計劃在美國加利福尼亞州兩個園區裁減311名員工，涉及聖尅拉拉總部的約76名員工及福爾瑟姆的約235名員工，裁員預計將於2023年年底開始生效。而在福爾瑟姆裁減的約235名員工，已是英特爾本年度第五輪裁員。

美國晶片設備巨頭泛林集團宣佈裁員1300人

1月份，美國三大晶片製造設備供應商之一的泛林集團（Lam Research Corp.）CEO蒂姆·阿徹在電話會議上表示，該公司將在全球範圍內裁員約1300人，這大約佔其員工數量的約7%。

泛林集團表示，其晶片製造商客戶正在放慢生產線，推遲新工廠的建設，並減少對現有設施的改進。購買晶片的電子公司囤積了大量未使用的零部件，這正在波及整個供應鏈。

泛林預計與裁員和設施削減相關的費用為1.5億至2.5億美元。

高通在除中國大陸及中國台灣以外地區同步開啓裁員

除了以上提到的在中國大陸及中國台灣地區裁員，2023年高通還在以色列、美國等地進行了裁員動作。1月份，有消息稱高通將在以色列進行新一輪裁員，削減數十個工作崗位。3月份，消息稱高通2月從美國聖地亞哥總部削減了79個工作崗位，裁員主要集中在員工工程師、行政和法律部門。4月份知情人士透露，高通將在5月3日發佈的季度業績報告中宣佈全公司裁員5%。其中，該公司移動部門將裁員20%。8月份，高通再次表明智能手機需求依然疲軟，該公司正在採取措施減少開支，開始新一輪裁員。

新思科技計劃裁員 將裁減美國灣區100多個崗位

1月份，新思科技（Synopsys）在致州EDD（加州就業發展局）的信件中表示，將在美國加州裁員，包括位於山景城102 East Middlefield Road和桑尼維爾工廠的102名員工，裁員定於3月31日生效。文件顯示，受裁員影響的絕大多數員工是技術工程師、設計師和軟體專家。

宣佈裁員10%後 美光科技開始在新加坡裁員

美光科技（Micron Technology）2022年12月份宣佈將在全球削減10％員工，2023年2月份開始在新加坡裁員。據悉，美光在新加坡聘有9000多人，但未披露在新加坡會減少多少員工和其他相關細節。

而此後有報導稱，美光科技將擴大裁員比例至15%，約7200名員工將被辭退。

迅達科技（TTM）計劃關閉三家工廠，裁員750人

2月份，迅達科技（TTM Technologies）表示，它計劃關閉三個製造設施，以提高工廠總利用率、運營績效、客戶關注度和盈利能力。TTM預計，由於關閉，總共將裁員約750名員工，佔全球員工總數的5%。

傳三星電子美國半導體子公司裁員3%

3月份，有消息稱三星電子位於美國的半導體子公司Device Solutions Americas （DSA）最近也進行了裁員。三星電子DSA今年2月向全體職員發出了「由於經濟不穩定，計劃裁減3%職員」的通知。據了解，DSA的員工總數為1200人，大約超30人將被裁員。

傳美國半導體設備大廠科磊全球裁員3% 工程師被無預告勸退

在三星美國半導體子公司裁員同月，業界透露，科磊啓動了裁員計劃。據報導，科磊韓國分公司正在進行篩選離職者的工作。部分辭職對象還提出程序上的問題說：「在沒有事先預告的情況下，以年薪協商為由將我叫到總公司，被勸告辭職。」

該報導指出，科磊不僅在韓國裁員，在整個全球都將裁員3%左右。

繼中國大陸區後，Marvell宣佈在美首次裁減320人

3月份，消息稱Marvell正在美國裁員4%員工約320人，以應對產業低迷，該公司已通知員工。Marvell先前在中國大陸精簡過人員，最新擧措標志著其在美國的首次大規模裁員。

以色列晶片商Valens計劃精簡開發平台，各部門將裁員15%

2023年6月8日，Valens Semiconductor宣佈要精簡開發平台以優化研發資源，並修訂了2023年全年財務展望。該計劃將於2023年第三季度末完成，包括在各個部門裁員15%，這樣每年節省大約900萬美元的運營費用。

英國最大晶圓廠NWF將裁員100人

9月份，英國最大晶圓廠Newport Wafer Fab（簡稱NWF）表示將裁員100人。該公司在未來所有權不確定的情況下，將裁員100人的決定歸咎於英國政府的限製。

2021年NWF以6300萬英鎊的價格出售給了荷蘭晶片製造商Nexperia，後者又於同年被中國大陸企業聞泰科技收購。該交易當時被否決，但英國政界人士去年底要求Nexperia至少剝離NWF 86%的股權。

傳NAND Flash廠鎧俠擬裁員 鼓勵提前退休

存儲市場持續不景氣，鎧俠連續三個季度出現虧損，業界傳出該公司正考慮裁員，用結搆調整的方式重整經營。

知情人士透露，鎧俠9月21日向工會進行說明後，將在56嵗以上的正式員工中招募希望提前退休的員工，並對應征者增加退休金以及提供再就業支持。

RISC-V初創公司SiFive裁員20% 涉及所有部門

晶片設計初創公司SiFive於10月24日表示，該公司已裁員約20%，約130人。SiFive在一份聲明中指出，隨著我們發現並專注於最大的機會，SiFive正在通過對我們所有全球團隊進行戰略調整，以最好地滿足客戶快速變化的需求。

存儲行業低迷 傳SSD製造商Solidigm啓動裁員

現在存儲行業低迷已蔓延到SSD製造商，Solidigm於10月份證實，由於行業低迷，該公司最近正在進行裁員，並稱這是一次適度裁員，但拒絕提供更多細節。Solidigm稱公司將為即將離職的同事提供支持和遣散費。

安森美宣佈裁員900人，預計第四季度因電動汽車需求放緩而業績疲軟

10月底，晶片製造商Onsemi（安森美半導體）預計第四季度業績將不溫不火，並表示裁員約900人。

安森美提供用於電動汽車傳動系統的晶片，並為攝像頭和傳感器等駕駛員輔助系統提供幫助。其今年已解雇1360名員工，預計營收為19.5億美元至20.5億美元，低於預期的21.8億美元。

晶片IP供應商Imagination計劃裁員20%

11月份，知情人士透露，晶片IP供應商Imagination Technologies計劃裁員20%。根據一份內部消息，該公司表示，由於過去18個月的「商業環境」充滿挑戰，該公司正在裁員。

消息人士稱，此次裁員是全公司範圍內的，每個部門都會受到影響。其中英國區多達130個工作崗位面臨風險。截至2022年底，Imagination公司擁有559名員工。

博通收購VMware後將在全球裁員超2800人，數字還在增長

博通公司11月23日宣佈斥資690億美元收購VMware的交易完成，此後進行裁員的官方數字上升至2838人，數據來自博通在美國多個州提交的WARN（工人調整和再培訓通知）通知。然而，州WARN法案通常只要求公司在有100名或更多員工受到影響時才進行備案，數字並不完整。

有VMware內部人士表示，裁員總數將在1萬到2萬之間。許多裁員是交錯進行的，時間長達9個月。

ADI將於2024年1月在美國加州裁員上百人

12月份有消息稱，根據向美國加州就業發展部（EDD）提交的官方通知，ADI（Analog Devices）、ForgeRock、Nextdoor 和Flex等科技公司披露的最新一輪裁員計劃將裁掉350個工作崗位。

其中，ADI正在其位於聖何塞北部的Rio Robles辦公大樓裁員111人，裁員預計於2024年1月12日生效。

結語

事實上，對電子行業來說，不止半導體設計、設備、製造受到了寒氣影響，許多如汽車及消費電子終端企業、互聯網科技巨頭、面板廠商在2023年都曾進行了裁員以進行有效而快速的成本縮減，集微網後續將進行單獨匯總。

2023年，半導體行業經歷了「跌跌不休」，值得欣喜的是，下半年存儲價格已逐漸回升，多家行業市場研究機搆及企業也給出了對明年的樂觀預測，認為明年行業將進入復囌周期，但行業的復甦程度仍將有待觀察。

（校對/孫樂）