受益RCEP 桂北灣港吞吐量再成長

2023年12月31日上午，在廣西北部灣港欽州港區集裝箱碼頭2號泊位，隨著集裝箱貨櫃吊裝上安通物流「仁建5」輪，標誌著北部灣港年集裝箱吞吐量首次突破800萬標箱，增幅連續七年保持兩位數增長，增速位列中國大陸沿海主要港口前列。

中新社報導，近年來，受益於西部陸海新通道加快建設、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）全面生效等紅利，為北部灣港高質量發展帶來了重大機遇。

廣西北部灣國際港務集團有限公司成立了廣西區內14個地市貨源項目小組，對接各市的特色產業、貨源結構、企業需求，制定一企一策物流方案，加大貨源開發力度。

與此同時，加強與鐵路部門的合作，持續深挖西部陸海新通道腹地內貨源，優化海鐵聯運物流成本，啟動多個海鐵聯運新增項目，推動海鐵聯運箱量增長。2023年海鐵聯運吞吐量同比預計增長33%。

此外，北部灣港還進一步聚焦泊位、機械、堆場、人員等資源，組織開展邊裝邊卸、船船轉運、內集卡重來重回等高效作業模式，實現船舶整體效率最大化；持續推進和優化船舶「套泊熱接」、海關遠程查船、夜間查船和錨地前置查驗等操作模式，壓縮船前船後時間，減少船舶在港停時。今年以來，北部灣港集裝箱船舶平均等泊時間同比壓縮49%。

目前，北部灣港總航線數達76條，其中外貿航線48條，內外貿集裝箱航線基本實現東協國家及中國沿海主要港口全覆蓋。