東莞台協會長：政策利多 對發展有信心

「大陸已成長為世界第二大經濟體，人民生活水平、城鄉建設等都發生了翻天覆地的變化，廣大台商既是這一過程的參與者，也是見證者。我們對在這裡的發展充滿信心。」東莞市台商投資企業協會（東莞台協）會長陳宏欽近日受訪時稱，大陸加快構建新發展格局，推動高質量發展，中國式現代化全面推進，台商台企面臨更多機遇、更廣闊空間、更美好前景。

中新社報導，東莞是台商在大陸最大的聚集地之一，至今仍有3800餘家台資企業在當地投資發展。東莞台協是大陸規模最大、結構最完善、影響力最大的台商協會之一，現有2600多家會員企業。

談及大陸國務院去年9月批覆原則同意的「東莞深化兩岸創新發展合作總體方案」（東莞方案），陳宏欽認為，這對東莞現有台資企業及未來有意到東莞投資的台商都是一個重大利好。他說，非常期待方案中各項政策落地，特別是其中提到打造共同產業、共同市場和共同家園，協助台胞台企繼續在東莞紮根發展。

他認為，共同產業的構想符合實際，有助於鏈接兩岸產業鏈。東莞台協目前正推動會員企業打造產業集群，希望以產業集群的方式，對接飛速發展的大陸相關產業，順應市場需求，促進融合發展。為此，新一屆東莞台協成立了產業發展委員會，並根據產業集群成立了8個公會，目前已舉辦多場產業對接會。

他提到，東莞正籌建莞台高新特色產業園，目前已進入選址和招商階段。主要是希望幫助廣大在莞台資中小企業解決增資擴產的需要。