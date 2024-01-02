開餐廳兼當校長 台青斜槓助偏鄉小學

隆冬時節，寒冷包裹在身。每當夜幕降臨，位於浙江省杭州市中河北路的一家台灣風味美食店總會迎來不少年輕人，油光閃閃的大腸包小腸，熱氣騰騰的滷肉飯，歡聲笑語在升騰的煙火氣中彌漫開來。

中新社報導，這家店，由台灣青年林子閎經營。2021年，他來到杭州，希望將地道的台灣美食帶給更多大陸同胞。「已經登陸近15年，滷肉飯是我記憶中的鄉愁味道，沒想到在大陸同樣受歡迎、有市場。」林子閎說。

在他看來，台式滷肉飯的精髓，在於紅葱和豬肉的搭配。為此，他總會去菜市場買新鮮的豬肉，手工提煉出豬油後，再把處理好的紅葱放進豬油，炸至酥狀。這些紅葱酥集二者香氣於一體，成為點睛之味，也更接近記憶中溫暖的台灣古早味。

因為製作過程相對繁瑣，每天只能做出三鍋滷肉，限制了滷肉飯的供應量。但是，他仍舊堅持要每天手工製作。

採訪當日，記者並未在店裡見到林子閎，他說自己正在四川省鹽源縣瀘沽湖鎮的達祖小學。這也解鎖了林子閎的另一重身分–一所民辦愛心小學的校長。

在川滇交界群山環抱的高原深處，瀘沽湖美麗靜謐。時間回溯至2004年，台灣民眾李南陽和朋友遊靜芬、林子閎來到瀘沽湖旅遊，發現這裡因交通不便，部分孩子無學可上，大家便組織台灣愛心團進駐瀘沽湖木垮村達祖社，進行全方位資助，一段兩岸歷經19載的動人情緣，就此展開。

林子閎回憶說，李南陽先生帶著達祖社人重建達祖小學時，村民有人出力，有人出建築材料。從年過七旬的老翁，到剛剛入學的孩童，村民們在寄託希望的施工現場不停地忙碌。

2007年，李南陽因病去世後，這份沉甸甸的責任交接到林子閎手中。面對師資力量不足的問題，他輾轉多地，招募支教老師；面對資金不足的問題，他到北京、上海、台灣等地，利用各種管道進行尋覓；面對質疑聲，他把每一筆資金公示在網上…網路的傳播和捐助者的口口相傳，讓愈來愈多的愛心匯聚於此，催生了達祖小學的蛻變。