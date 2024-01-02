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鋼鐵業淡季效應 產能估大降
中物聯鋼鐵物流專業委員會發布最新報告指出，去年12月大陸鋼鐵行業採購經理人指數（PMI）為46，較上期下降2.2。報告並預估1月鋼鐵市場需求端將繼續收縮，鋼廠生產進一步下降，原材料價格高位回落，鋼材價格小幅下降。
從分項指數來看，鋼鐵行業淡季效應顯現，市場需求有所下滑，帶動鋼材生產相應下降，企業庫存有所加，原材料價格居高不下，鋼材價格高位震盪。
雖然12月原是鋼鐵業淡季，但報告提及今年大範圍暴雪寒潮天氣加速鋼市需求衰減的步伐，整體需求進入季節性衰退期。新訂單指數為43，較上期減6.7，結束連續三個月增長態勢。
生產端積極性也下降。12月以來鋼材市場需求走弱，煉鋼利潤降低，連帶影響企業生產意願。同時供暖季限產政策逐漸嚴格，抑制鋼材生產。生產指數45.8，較上期下降2.2。但原材料價格依然穩中走強，鋼廠成本居高不下。購進價格指數76.5，下降0.5，但指數依舊位於高位。
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