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陸房企去年銷售銳減 今年仍嚴峻
在中國大陸經濟成長放緩、近年房地產企業債務頻暴雷下，據中國指數研究院數據，去年大陸百強房企銷售額年減百分之十七點三，銷售額破人民幣千億、百億的房企數量均減少。據該研究院日前的報告展望，今年大陸房市銷售仍有下滑壓力，須觀察購屋者預期能否修復。
大陸房地產企業陸續公布去年數據，在業界普遍下修或不公布設定目標的情況下，華潤、越秀地產、建業集團、天地源等房企完成年度目標。
據中國指數研究院去年十二月卅一日發布數據顯示，該年度大陸前百大房企銷售總額為人民幣六點二七兆元，年減百分之十七點三，且各區間房企銷售額均下降，銷售額破千億、百億的房企數量也分別較前一年度減少四家、十四家。
中國指數研究院分析，去年大陸房市呈「前高後低」走勢，民企受市場調整衝擊影響較大，展望今年，房企要順勢而為，積極作為，才能行穩致遠。該研究院還在報告中稱，今年大陸房市銷售仍有下滑壓力，恢復仍依賴購屋者預期能否修復，供需兩端政策仍有發力空間，若經濟持續恢復、購屋意願改善，加上城中村改造如期推進，銷售規模或可小幅成長。
另一研究機構克而瑞地產表示，大陸房市經營環境仍充滿不確定性。
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