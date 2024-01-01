三星堆博物館 與遊戲合作

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
《原神》遊戲融入了三星堆文物元素。圖／本報四川德陽傳真
《原神》遊戲融入了三星堆文物元素。圖／本報四川德陽傳真

日前，四川德陽廣漢市三星堆博物館與遊戲《原神》官宣合作，旨在持續推動三星堆文化出海。據悉，這也是三星堆博物館新館落成後首次遊戲聯動。

《原神》是由上海米哈遊網路科技股份有限公司製作發行的一款開放世界冒險遊戲，是大陸遊戲出海代表性項目，截至目前已登上78個國家及地區暢銷榜榜首，並取得了147個國家及地區暢銷排名前十的好成績。

上海米哈遊網路科技股份有限公司相關負責人稱，公司致力於以傳統文化為源，依託數位技術進行創新表達，用原創IP的方式傳播中華文化，努力做好傳統文化和年輕文化的有機結合。此次合作，雙方將一起面向海外「Z世代」（網路流行語，也指新時代人群）傳播三星堆文化，推動優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。

三星堆博物館管委會有關負責人表示，當前，三星堆博物館以新館建成開放為契機，堅持保護和利用統籌、事業和產業貫通、文化和旅遊融合。希望借助現代科技的力量、網路傳播的勢能，使古老的文物煥發出時代的活力。

網路 博物館 傳統文化

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