兩岸微流行／陸綠電設備推回收機制

自兩千年以來，大陸力推風力、太陽能發電等可再生能源發展，如今這些綠電設備將因陸續超過使用年限，迎來「退役潮」，帶來的廢棄物規模近百萬噸，若能實現回收再利用，商機上看人民幣千億元。大陸發改委發布指導意見，強調要建立健全退役設備處理責任機制、完善設備回收體系、規範固體廢棄物無害化處置，以完善綠色低碳發展「最後一環」。

大陸能源局最新數據顯示，二○二三年，再生能源總裝置占大陸全國發電總裝置已超過百分之五十，超過火力發電裝置總量，再生能源發電量達三兆度，約占全社會用電量三分之一。

但與此同時，隨著本世紀以來，大陸快速發展風電、太陽能，由於相關組件壽命一般為廿到廿五年，上觀新聞引述機構預計，自二○二五年起，大陸將迎來風力發電機退役高峰，預計到二○三○年，有超過三萬台機組退役，帶來固體廢棄物規模達九四點七九萬噸。

目前大陸已有包括遠達環保、新元科技、晶科能源、隆基綠能、金風科技等多家可再生能源企業，開始布局回收領域，包括將固體廢棄物轉化為3D列印原料的固廢3D列印技術，以及將回收的光電模組拆解、檢測、清洗、維修等工序後，製成次品或維修品再利用等。

為推動循環永續，大陸發改委等多部門發布「關於促進退役風電、光伏（太陽能）設備循環利用的指導意見」，不過發改委發言人李超坦言，推動退役風電、光電設備高效循環利用，仍面臨不少技術、經濟效益、商業模式等方面的難題，未來將加強科技創新和資金支持。