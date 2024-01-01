市場需求弱 陸製造業PMI連跌3個月

中國大陸經濟景氣持續回落，受部分原材料行業生產淡季等因素影響，去年十二月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）較前一個月下降○點四，來到四十九，為連續第三個月下跌；去年十二月製造業新訂單指數也較上月下降○點七，反映製造業市場需求偏弱。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河指出，從全球範圍看，今年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少加上大陸國內有效需求不足，是企業面臨的主要困難。

大陸國家統計局昨公布，從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為五十，比上月下降○點五，位於臨界點；中、小型企業ＰＭＩ分別為四十八點七和四十七點三，比上月下降○點一和○點五，均低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的五個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為五十點二，比上月下降○點五，仍高於臨界點，表明製造業生產延續擴張。新訂單指數為四十八點七，比上月下降○點七，顯示製造業市場需求有所下降。

原材料庫存指數為四七點七，比上月下降○點三，表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為四七點九，比上月下降○點二，顯示製造業用工景氣有所回落。

供應商配送時間指數為五十點三，與上月持平，高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。非製造業方面，去年十二月非製造業商務活動指數為五十點四，比十一月上升○點二。綜合ＰＭＩ產出指數為五十點三，比十一月微落○點一，仍高於榮枯線。