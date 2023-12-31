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新能源車明年拚賣千萬輛
中國汽車工業協會（中汽協）指出，2023年大陸汽車產銷有望達到3,000萬輛，新能源汽車產銷將超過900萬輛，汽車出口接近500萬輛，自主品牌乘用車市場占有率穩定在50%以上。業內普遍認為，明年大陸新能源車年銷量將毫無懸念突破千萬輛大關，市場滲透率達四成以上。
中汽協昨（30）日發表新年獻詞，提到2023年一系列大力促進汽車消費的政策推出，汽車產業已成為大陸工業經濟增長的主要拉動力，多項指標創下歷史新高。
展望2024年大陸車市，中國消費者報引述天津大學中國汽車戰略發展研究中心預測研究總監陳麗然看法，她指出，2024年大陸汽車市場將維持穩定增長態勢，預計新車銷量年增速在10％左右。
按照2023年汽車銷量3,000萬輛來計算，若新車銷量實現10％增長，這意味著明年大陸汽車銷量將有望達3,300萬輛，邁上新發展階段。
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