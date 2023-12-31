陸拚雙碳 今年核准10核電機組

大陸積極發展核電，國務院常務會議（國常會）廿九日核准位於廣東太平嶺、浙江金七門的四座核電新機組，二○二三年共計核准十座新核電機組，與二○二二年持平，均創十多年來最高紀錄。

澎湃新聞報導，上述項目分屬於兩大核電集團，均採用大陸自主智慧財產權的華龍一號三代核電技術。這是繼二○二三年七月卅一日國常會核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電計畫共六座機組之後，年內核電審批第二度開閘。

以單台華龍一號機組約人民幣二百億元的總投資計算，今年核准的十座機組代表高達人民幣二千億元（新台幣八千六百億元）的投資規模。

報導稱，此次新項目落地的廣東和浙江省，均為用電量快速增長的用電大省。新專案的獲批，對於滿足兩省電力電量需求、改善能源供應結構、保障經濟穩定發展具有重要意義。

中廣核廣東太平嶺核能計畫位於廣東省惠州市惠東縣黃埠鎮，是粵港澳大灣區首個華龍一號核電基地，整體規畫興建六座華龍一號機組。二○一九年，太平嶺核能計畫第一期（一、二號機組）獲得核准，目前工程總量累計完成百分之七十三，第一期兩座機組預期將於二○二五年陸續投產發電。

最新核准的太平嶺核電三、四號機組單一機組額定電功率為一二○九MW，設備大陸國產化比率達百分之九十五以上，在安全性能上滿足大陸核安法規標準及國際原子能總署的安全要求。

浙江金七門核電廠一、二號機組位於浙江省寧波市象山縣鶴浦鎮金七門村，擬建兩座華龍一號核電機組及配套設施。金七門計畫的核准，代表浙江開闢出繼秦山、三門、三澳後的第四個核電廠址。

大陸國內核電發展節奏二○一九年以來逐漸回到正常軌道，為兼顧能源自主供給與低碳轉型，二○二二年共有五個新項目、總計十台核電新機組獲得核准，今年（二○二三年）又有十台核電新機組獲准。二○○八年是核電核准數量最多的一年，共有十四台機組獲批。

大陸在「雙碳」目標（二○三○年碳達峰、二○六○年碳中和）下，業界普遍預測至二○三○年在運核電裝置規模一億千瓦，二○三五年在運和在建核電裝置容量合計達到二億千瓦，屆時大陸核電發電量可望超過美國，占比將上升到約百分之十。