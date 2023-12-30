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外媒：中國拚2025年建造世界一半潔能船舶

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導

路透社等外媒指出，中國設下自我目標，盼到2025年前製造世界超過一半使用清潔燃料的船舶，想繼電動車後再主導清潔造船的新紀元。

路透社指出，為達成2060年碳中和的設定目標，中國工業和信息化部等5個部會28日發布「船舶製造業綠色發展行動綱要（2024-2030年）」，提出到2025年底前，要讓中國造的液化天然氣、甲醇等綠色動力船舶在國際市場份額佔超過50%。

行動綱要提出實施船舶動力創新工程，提升船用傳統燃油、燃氣發動機效率，穩步擴大船用液化天然氣發動機的市場使用規模等。

綱要還提到重點企業污染減量取得成效，每1萬元人民幣（約新台幣4萬3245元）產值的綜合能源消耗較2020年下降13.5%；此外也進一步完善綠色低碳標準體系，並初步建立碳足跡管理和綠色供應鏈管理體系。

美國財經媒體指出，此一目標符合北京方針，即著重於在今後幾十年全球致力減排下，讓儼然已成重要領域的自家龐大工業體系依然保有競爭力。中國在太陽能板、電動車與電池生產等已居全球主導地位。

2023年1到11月，中國的造船廠建造全球超過50%的船舶。隨全球海運商紛紛開始拿清潔燃料的船舶取代舊型的燃油船隻，以符合國際海事組織（InternationalMaritime Organization）所訂2050年達成淨零排放目標，造船業也將步入新的紀元。

彭博新能源財經（BNEF）的數據顯示，燃氣發動機船舶訂單，已從2019年佔比約15%大幅成長為去年近40%；一份8月發布的業界報告指出，以幾可做到零碳排的甲醇為燃料的新船，今年訂單增加超過1倍。

日經亞洲指出，中國搭上全球車市轉移至電動車的趨勢實現汽車大國目標，2023年中國的汽車出口量確定超越日本，首度躍居世界第一。其中2023年1至10月中國的電動車等新能源汽車出口增加77%達到143萬輛，占整體汽車出口比例為34%。

北京 日本 美國

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